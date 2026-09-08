Hyundai IONIQ 3: al via gli ordini per la nuova compatta elettrica europea

Hyundai lancia ufficialmente sul mercato europeo la nuova IONIQ 3, la compatta elettrica progettata e prodotta per soddisfare le esigenze degli automobilisti europei. Questo modello completamente elettrico declina in formato urbano l'innovazione della gamma IONIQ, con un approccio che punta su efficienza, spazio interno e forte personalità stilistica.



La IONIQ 3 sarà disponibile in cinque versioni (Select, Trend, Prime, N Line e N Line Launch Edition) e sette combinazioni tra motori e batterie. Due le batterie a disposizione: 42,2 kWh per 344 km di autonomia e 61 kWh che permette di raggiungere fino a 497 km nel ciclo WLTP, garantendo anche sulle lunghe distanze un'efficienza ai vertici della categoria.



I prezzi partono da 29.900 euro, con promozioni lancio a 27.900 euro in caso di finanziamento. Per le versioni Prime ed N Line, Hyundai propone una formula specifica che permette di salire di allestimento mantenendo la rata mensile delle versioni base: grazie al finanziamento Hyundai Plus, la rata parte da 300 euro al mese.



Dal punto di vista del design, la IONIQ 3 presenta la nuova filosofia "Art of Steel", con linee essenziali, la silhouette "Aero Hatch" e un abitacolo "Furnished Space" votato al comfort e alla personalizzazione. Elementi peculiari sono i fari a pixel parametrici e configurazioni di cerchi da 16 a 19 pollici, con la N Line Launch Edition che si distingue grazie ai cerchi da 19" e dettagli sportivi.



Lo spazio interno sorprende per abitabilità, grazie all'architettura elettrica e a una disposizione intelligente degli interni che offre 441 litri di capacità di carico (compreso il Megabox sotto il pianale). Materiali riciclati come PET e bio-polimeri sottolineano l'attenzione alla sostenibilità.



Sul fronte tecnologico, debutta in Europa il sistema di infotainment PLEOS Connect, basato su Android Automotive OS, disponibile con schermi da 12,9 o 14,6 pollici e aggiornabile OTA. Tra le funzioni spicca il nuovo assistente vocale Gleo AI, in grado di comprendere comandi in linguaggio naturale. La dotazione comprende anche Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigatore integrato, servizi Bluelink e Digital Key 2.0 per utilizzare lo smartphone come chiave.



L'equipaggiamento di sicurezza e assistenza alla guida è di livello premium già dalla versione base, con sistemi di frenata automatica, mantenimento corsia, cruise control adattivo con Stop&Go, e a partire dagli allestimenti superiori tecnologie come l'Highway Driving Assist 2.0, il Surround View Monitor e il Remote Smart Parking Assist.



La ricarica rapida fino a 11 kW AC di serie (22 kW disponibile su alcune versioni) e fino a 350 kW in DC consente di passare dal 10% all'80% in circa 30 minuti. La funzione Vehicle-to-Load (V2L) permette inoltre di alimentare dispositivi esterni direttamente dalla batteria dell'auto, rendendo la IONIQ 3 flessibile in ogni occasione.



La IONIQ 3 esprime la volontà di Hyundai di consolidare la sua leadership nella mobilità elettrica e offrire alla clientela europea una soluzione concreta, tecnologicamente all'avanguardia e con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla vita quotidiana.