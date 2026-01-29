MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

La rivoluzione elettrica di MINI compie un nuovo passo in avanti con la presentazione della MINI Countryman E e della Countryman SE All4, modelli completamente elettrici che promettono di ridefinire gli standard del segmento. Disponibili a partire da marzo 2026, i due SUV compatti racchiudono innovazioni tecniche e un design raffinato che coniuga efficienza, tecnologia e piacere di guida.

La MINI Countryman E, nella versione Favoured con cerchi da 19’’ Runway Spoke Black, può raggiungere un’autonomia dichiarata fino a 501 chilometri (WLTP), segnando un importante traguardo per la casa britannica. Tale risultato è frutto di un insieme di soluzioni tecniche d’avanguardia, tra cui il nuovo inverter in carburo di silicio (SiC), in grado di migliorare l’efficienza energetica riducendo al minimo le perdite di potenza. Il sistema di accumulo ad alta tensione raggiunge una capacità netta di 65,2 kWh, mentre i cuscinetti a basso attrito sulle ruote anteriori contribuiscono a ottimizzare ulteriormente l’autonomia complessiva.

Versatilità e comfort rimangono punti chiave nella filosofia del marchio. La All-Electric MINI Countryman offre interni spaziosi e un bagagliaio variabile fino a 1.450 litri, rendendola perfetta per la vita di tutti i giorni ma anche per le lunghe percorrenze o le gite del fine settimana. Anche la versione SE All4, con trazione integrale, assicura libertà di movimento con un’autonomia fino a 467 chilometri (WLTP). Grazie alla ricarica rapida in corrente continua, è possibile rigenerare la batteria dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

Il design esterno, dal carattere deciso e contemporaneo, riflette la nuova identità del marchio MINI. L’allestimento Favoured Trim esalta i dettagli con elementi distintivi come la colorazione Blazing Blue, il tetto e le calotte degli specchietti in argento brillante e i cerchi in lega da 20’’ Windmill Spoke. Oltre all’impatto estetico, le linee aerodinamiche portano il coefficiente di resistenza a soli 0,26 Cd, contribuendo concretamente a migliorare l’efficienza complessiva.

All’interno regna la tecnologia. Un ampio display OLED centrale da 24 cm offre un’interfaccia intuitiva per il controllo delle funzioni di infotainment e dei sistemi di assistenza alla guida. La vettura consente la guida autonoma di livello 2, garantendo al contempo sicurezza e comfort ai massimi livelli. Tutte le innovazioni sono integrate in modo armonioso, valorizzando l’efficienza del nuovo inverter SiC e le soluzioni progettuali che rendono la Countryman E un SUV elettrico all’avanguardia.

Con la Countryman E, MINI non solo amplia la propria gamma elettrica, ma consolida la visione di una mobilità sostenibile che non rinuncia al DNA del marchio: divertimento, stile e innovazione. Questa nuova generazione di SUV compatti completamente elettrici offre un equilibrio perfetto tra efficienza e piacere di guida, sposando praticità quotidiana e libertà senza compromessi.