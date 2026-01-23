MINI e Paul Smith firmano una nuova icona di stile: arriva la MINI Paul Smith Edition

La nuova MINI Paul Smith Edition nasce dall’incontro tra il design iconico di MINI e l’inconfondibile linguaggio creativo di Paul Smith, sintetizzato nel celebre motto “Classic with a Twist”. Una collaborazione che dà vita a un’edizione speciale dal carattere distintivo, pensata per tutta la famiglia MINI Cooper, capace di unire estetica, personalità e spirito urbano in una chiave contemporanea.

Questa serie limitata interpreta alla perfezione l’anima giocosa, ottimista e indipendente del marchio MINI, arricchendola con i codici stilistici del designer britannico, riconoscibili in ogni dettaglio. La prima a scendere su strada è la MINI Cooper SE Paul Smith Edition completamente elettrica, che abbina design esclusivo e mobilità a zero emissioni locali.

La protagonista del debutto è la MINI Cooper SE Paul Smith Edition, dotata di 218 CV (160 kW) con trazione anteriore. Le prestazioni restano fedeli al DNA MINI, con uno 0-100 km/h in 6,7 secondi, offrendo un’esperienza di guida brillante senza rinunciare alla sostenibilità.

Il modello elettrico diventa così la perfetta espressione di uno stile sofisticato che incontra la tecnologia, rendendo la MINI Paul Smith Edition una proposta ideale per chi cerca un’auto compatta, premium e ricca di personalità.

Dal punto di vista estetico, la MINI Paul Smith Edition si distingue per accenti sportivi e cromie ricercate. La MINI Cooper SE Paul Smith Edition in Midnight Black esprime un’eleganza più classica, enfatizzata dal tetto nero con una reinterpretazione delle celebri signature stripes di Paul Smith, realizzate con sottili fasce lucide e opache che giocano con la luce.

La MINI Cooper S Paul Smith Edition introduce invece una tinta esclusiva, Inspired White, abbinata al tetto in Nottingham Green, creando un contrasto immediatamente riconoscibile. Sul lato guida, le iconiche strisce colorate di Paul Smith trasformano il profilo del tetto in un vero elemento scenografico.

Accanto a queste livree, la gamma propone anche la sofisticata tonalità Statement Grey, mentre il colore Nottingham Green, ispirato alla città natale del designer, impreziosisce calotte degli specchietti, griglia anteriore ottagonale e coprimozzo con la scritta Paul Smith.

A completare il look ci pensano i cerchi in lega da 18 pollici Night Flash Spoke Black, con finitura trasparente scurita Dark Steel, che rafforzano il carattere dinamico della vettura.

L’abitacolo della MINI Cooper Paul Smith Edition racconta un mix raffinato di stile, ironia e cura artigianale. I sedili Nightshade Blue dialogano con superfici nere in tessuto a maglia a righe tono su tono, esprimendo una sofisticata eleganza britannica.

All’apertura della portiera, una proiezione luminosa accoglie il guidatore con un cordiale “Hello”, mentre sul battitacco compare il messaggio di Paul Smith “Every day is a new beginning”, trasformando ogni viaggio in un’esperienza personale.

Uno degli elementi più iconici è la fascia tessile applicata alla razza inferiore del volante sportivo, decorata con le celebri signature stripes di Paul Smith, che aggiungono carattere e riconoscibilità immediata. I tappetini, infine, sono impreziositi dalla grafica disegnata a mano del celebre “rabbit”, firma ironica del designer che richiama il tipico humour britannico.

La MINI Cooper Paul Smith Edition elettrica è già disponibile in alcuni mercati selezionati. Le versioni MINI Cooper, MINI Cooper 5 porte e MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition arriveranno invece a partire dal secondo trimestre 2026, ampliando l’offerta per chi desidera unire stile iconico, personalizzazione esclusiva e piacere di guida firmato MINI.