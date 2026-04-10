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Moda

MINI e Paul Smith presentano “A Garden of Curiosity” al Salone del Mobile 2026

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Un connubio di colore, design e creatività britannica inaugura il Salone del Mobile 2026: MINI e Paul Smith presentano “A Garden of Curiosity”, un’installazione immersiva ambientata nello storico Palazzo Borromeo d’Adda a Milano. La collaborazione tra i due iconici marchi celebra un nuovo capitolo di sperimentazione visiva e sensoriale, in un percorso che unisce ottimismo, curiosità e spirito innovativo.

Il progetto, aperto al pubblico dal 21 al 26 aprile 2026 all’interno della House of MINI in Via A. Manzoni 41, guida i visitatori attraverso un itinerario multisensoriale dove colori, suoni e materiali dialogano tra loro. L’installazione esprime appieno l’estetica di entrambi i brand: da un lato, l’uso inconfondibile del colore firmato Paul Smith, dall’altro, la precisione e l’attenzione ai dettagli caratteristiche di MINI.

“Paul Smith e MINI si completano perfettamente, come dimostra ancora una volta questa collaborazione. Ci unisce la passione per il design, e il nostro entusiasmo condiviso per l’artigianato, l’innovazione e l’individualità rende ‘A Garden of Curiosity’ un’esperienza ricca di colori, suoni ed espressività”, ha dichiarato Holger Hampf, Head of MINI Design.

L’ingresso all’opera avviene attraversando il cortile del palazzo su una passerella in legno che conduce a una porta rossa, simbolo di curiosità e invito all’esplorazione. Oltre la soglia si apre un mondo di vegetazione, forme e texture. Sentieri verdi accompagnano i visitatori verso piattaforme e installazioni cubiche, decorate con la celebre Signature Stripe di Paul Smith, in un continuo gioco di ritmo e colore.

Cuore dell’allestimento sono due spazi interattivi: la Colour Theory Room e la Listening Room. Nella prima, il pubblico può comporre liberamente combinazioni cromatiche su una parete digitale, creando un dialogo resta sempre in evoluzione tra luce e colore. Nella seconda, le parole di Sir Paul Smith risuonano in un’esperienza sonora che riflette sulla teoria del colore e sul rapporto tra arte e percezione.

L’esperienza si completa con la presentazione della nuova MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition, un’interpretazione esclusiva che coniuga l’eleganza sartoriale del designer britannico con l’anima vivace e ottimista di MINI. Ogni dettaglio, dalle finiture ai materiali, racconta la filosofia condivisa di entrambi i marchi: un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

“Ho sempre amato le mie visite a Milano per il Salone del Mobile e sono felice di tornare in città per presentare al mondo del design la mia nuova MINI. Non vedo l’ora di condividere questo progetto speciale con tutti voi”, ha dichiarato Sir Paul Smith.

Il percorso espositivo include anche una mostra celebrativa delle precedenti collaborazioni tra MINI e Paul Smith: la Paul Smith 40th Anniversary Mini del 1999, con carrozzeria composta da 86 strisce in 26 colori; la MINI STRIP by Paul Smith del 2021, basata sulla MINI Cooper SE e ridotta all’essenziale secondo il principio del “less is more”; e la più recente MINI Cooper Paul Smith Edition, caratterizzata da dettagli esclusivi in Nottingham Green, tonalità realizzata appositamente per l’occasione.

Con “A Garden of Curiosity”, MINI e Paul Smith riconfermano il loro comune impegno verso un design giocoso, consapevole e profondamente umano, trasformando un giardino milanese in un invito all’esplorazione e alla meraviglia.

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