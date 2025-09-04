MINI JCW x Deus Ex Machina: due visioni, un’unica passione

Nel cuore del design e della velocità, MINI John Cooper Works si unisce al brand di lifestyle Deus Ex Machina per dar vita a una straordinaria collaborazione, che fonde passione per le auto, innovazione, e creatività. Una partnership raccontata attraverso due modelli esclusivi, unici nel loro genere, che dimostrano come prestazioni e artigianalità possano convivere in armonia.

La collaborazione tra MINI JCW e Deus Ex Machina è caratterizzata da uno stile di vita in cui la passione per la velocità incontra la creatività e il design consapevole. Secondo Stefan Richmann, Head of MINI, “i modelli MINI sono da sempre caratterizzati da un connubio unico tra design creativo e dinamismo sportivo. Grazie alla collaborazione con Deus Ex Machina, portiamo questa filosofia a un nuovo livello e tracciamo nuove tendenze per i fan e gli appassionati di motorsport”. L’unione tra questi due brand si manifesta in due modelli one-off, ciascuno con un anima distinta.

The Skeg, è un modello elettrico che abbraccia la cultura del surf con un design rivoluzionario. La sua carrozzeria gialla e argento, insieme a elementi come i pannelli in fibra di vetro semitrasparente, punta alla riduzione del peso e a migliorare l’aerodinamica. Lo spoiler Flex Tip Surf aggiunge un tocco di funzionalità alla sua estetica, mentre l’abitacolo, progettato come un vero surf shop su quattro ruote, si distingue per la semplicità dei suoi comandi e l’uso di materiali come il neoprene.

The Machina, invece, è un omaggio al DNA da competizione. Con il suo potente motore a combustione, il design richiama l’estetica del motorsport e ogni elemento è scelto per funzionalità e appeal visivo. La livrea rosso-bianco-nera con scritte “Deus” e fari supplementari, rendono questa vettura un simbolo di velocità e precisione. Gli interni, contraddistinti da una palette di colori rigorosi e elementi funzionali come il roll-bar a vista, sottolineano l’anima sportiva del veicolo.

L’elemento comune che lega queste creazioni è l’approccio al design purista e funzionale, che celebra la bellezza dell’imperfezione e l’autenticità. Holger Hampf, Head of MINI Design, afferma che “ogni dettaglio è stato plasmato con precisione e maestria artigianale, dando vita a esemplari unici, accomunati da un linguaggio di design distintivo e dall’uso di grafiche iconiche”.

La collaborazione si estende anche oltre le auto, con una capsule collection di abbigliamento MINI x Deus, ispirata al DNA condiviso dei due brand. La collezione riflette l’impegno per l’artigianalità e si posiziona come un ponte tra il mondo del motorsport e della moda contemporanea. Il momento clou della presentazione sarà l’IAA Mobility 2025, dove questa innovativa partnership sarà esposta in tutto il suo splendore.