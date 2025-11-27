MINI Proactive Care rivoluziona l’assistenza: ecco “RELAX. WE CARE.”

L’esperienza di guida MINI compie un ulteriore salto di qualità grazie all’introduzione del nuovo servizio MINI Proactive Care, ora disponibile anche in Italia e nei principali mercati internazionali. La promessa è chiara e immediata: “RELAX. WE CARE.”. Un messaggio che sintetizza la nuova filosofia di assistenza del marchio, ora estesa anche al segmento premium delle piccole e compatte.

Secondo quanto dichiarato da Ralf Hattler, Senior Vice President Customer Support, l’obiettivo è offrire un supporto che funzioni come un vero e proprio concierge digitale, capace di rilevare in anticipo criticità o esigenze di manutenzione e di proporre al guidatore soluzioni personalizzate e immediate. Il risultato è un cambiamento profondo nell’approccio al post-vendita: non è più il cliente a contattare l’assistenza, ma è l’auto stessa a prendersi cura del suo proprietario.

Il nuovo servizio Proactive Care utilizza i sensori del veicolo per monitorare costantemente lo stato dell’auto, dal controllo degli pneumatici ai messaggi di errore, fino ai potenziali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Se viene rilevata una possibile anomalia, il sistema avvisa il guidatore con largo anticipo, permettendo di intervenire prima che si trasformi in un problema urgente.

Il contatto con il cliente può avvenire tramite MINI App, messaggi direttamente a bordo, e-mail, SMS, telefono, oppure attraverso il proprio Centro MINI Service. In caso di necessità, il centro assistenza riceve automaticamente un report dettagliato e può effettuare una diagnosi da remoto. Ogni intervento, appuntamento o aggiornamento rimane consultabile in qualsiasi momento tramite l’app, garantendo massima trasparenza e un coordinamento più agevole.

Con MINI Proactive Care si inaugura un modello completamente nuovo: non è più il cliente a dover sollecitare l’assistenza, ma è il marchio a prendere in carico le esigenze dell’auto in maniera automatica e personalizzata. Per il guidatore significa concentrarsi solo sulla strada e sul puro piacere di guida, senza preoccuparsi della manutenzione.

Per accedere al servizio è sufficiente scaricare la MINI App, attivare l’account MINI Connected, registrare il veicolo e indicare il centro MINI preferito. È inoltre necessario accettare le condizioni relative alla protezione dei dati e attivare le notifiche push, così da ricevere sempre aggiornamenti puntuali.

L’implementazione di un sistema così avanzato richiede livelli elevati di tutela delle informazioni personali. Il BMW Group sottolinea come la sicurezza dei dati sia una priorità assoluta. La raccolta delle informazioni avviene in modo mirato, solo per offrire i servizi richiesti, e nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e delle norme nazionali. Quest’attenzione rende MINI Proactive Care un servizio non solo innovativo, ma anche affidabile e conforme agli standard più rigorosi.