MINI protagonista all’IAA Mobility 2025 con anteprime mondiali e un palcoscenico urbano a Monaco

Dal 9 al 14 settembre 2025, in occasione dell’IAA Mobility di Monaco, MINI trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, animando due location d’eccezione: la suggestiva Max-Joseph-Platz, nel cuore del centro storico, e la centrale Lenbachplatz, sede del rinnovato Padiglione MINI. L’evento sarà l’occasione per mostrare il DNA innovativo, sportivo e lifestyle del brand britannico, con un’attenzione particolare alla mobilità elettrica e al motorsport. Il momento clou sarà l’anteprima mondiale di due esclusive showcar MINI John Cooper Works, nate da una collaborazione inedita.

Nel Padiglione MINI sulla Lenbachplatz, completamente rinnovato per l’occasione, MINI presenterà due showcar John Cooper Works (JCW) che incarnano perfettamente l’anima sportiva e l’attitudine racing che contraddistinguono il brand fin dalle sue origini. La scelta non è casuale: dopo il recente successo alla 24 Ore del Nürburgring, MINI conferma che il motorsport è parte integrante della sua identità. Le showcar JCW, presentate in anteprima mondiale, rappresentano una sintesi perfetta tra performance, design e spirito lifestyle, e saranno al centro di un allestimento emozionale, pensato per coinvolgere il pubblico e raccontare l’evoluzione del brand.

Alla Max-Joseph-Platz, MINI porterà in scena un’esperienza urbana unica, ricreando l’atmosfera del cuore di Londra, città simbolo dell’identità britannica del marchio. In questo spazio Open Space, circondato da icone culturali come la Bayerische Staatsoper e il Residenztheater, MINI coniugherà tradizione, innovazione e ironia, offrendo un viaggio immersivo nella filosofia del brand. Il centro dell’attenzione sarà la nuova gamma di modelli 100% elettrici MINI, inclusa la potente e attesissima MINI John Cooper Works Electric.

Insieme alla JCW Electric, i visitatori potranno conoscere da vicino anche la MINI Aceman SE e la MINI Countryman SE ALL4, a testimonianza dell’impegno concreto del brand verso un futuro sostenibile. L’Open Space sarà anche il punto di partenza per i test drive ufficiali dei nuovi modelli elettrici MINI, organizzati in collaborazione con SIXT. I partecipanti potranno salire a bordo e vivere l’emozione della guida elettrica in prima persona, nel pieno spirito del claim “Only MINI Can Do”.