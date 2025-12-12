MINI punta su materiali innovativi per gli interni

MINI continua a dimostrare che la filosofia “Less is more” non è soltanto un approccio estetico, ma un vero impegno verso un futuro più responsabile. L’ultima generazione del brand, infatti, integra materiali riciclati e soluzioni innovative negli interni, rafforzando una visione di mobilità consapevole che combina design, funzionalità e sostenibilità.

Al centro di questa evoluzione si trova una lavorazione tessile a maglia sviluppata su misura per MINI, realizzata con materiali riciclati fino al 92%, impiegata nella plancia, nei pannelli porta e nella console centrale. Questo materiale, coerente con il principio aziendale “Secondary First”, contribuisce a ridurre significativamente le emissioni di CO₂e e il consumo di acqua rispetto ai tradizionali materiali primari, trasformando la sostenibilità in un elemento concreto e percepibile.

Il nuovo tessuto a maglia non rappresenta soltanto un passo avanti in termini ambientali, ma anche un elemento di stile. La struttura bicolore, ispirata al mondo delle sneaker e ulteriormente perfezionata per gli interni automobilistici, crea un sorprendente effetto di profondità visiva. Il colore del livello inferiore affiora con delicatezza attraverso quello superiore, offrendo un risultato di grande impatto estetico. La superficie risulta resistente all’abrasione, rinforzata nella struttura e completamente priva di pelle, rafforzando l’identità moderna e sostenibile del marchio.

Questa tecnologia innovativa viene adottata anche dalla nuova BMW iX3, primo modello della Neue Klasse. Nella versione “Contemporary”, la plancia utilizza una maglia composta al 75% da materiale riciclato, in piena coerenza con il principio “Design for Circularity”. A differenza di MINI, dove la luce viene proiettata dall’alto, nella BMW iX3 l’illuminazione arriva dal retro, motivo per cui il tessuto è stato progettato con una maggiore traslucidità, esaltando l’effetto della nuova retroilluminazione.

L’innovazione di MINI Knit è il risultato di una collaborazione profonda tra team interni e partner esterni, un modello di lavoro che dimostra quanto il dialogo tra competenze diverse sia fondamentale per accelerare la transizione verso materiali e processi più sostenibili. Questa sinergia ha permesso di trasformare un’idea ambiziosa in una soluzione industriale concreta, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo di interni automobilistici orientati al futuro.

Il valore di questa tecnologia è stato riconosciuto in modo netto: MINI Knit ha vinto gli SPE Automotive Award 2025, ottenendo non solo il premio nella categoria “Body Interior”, ma anche il prestigioso Grand Award, assegnato alla migliore candidatura in assoluto tra tutte le categorie. Si tratta di uno dei riconoscimenti più importanti nel settore delle materie plastiche, testimonianza dell’impatto reale che la sostenibilità può avere quando si traduce in innovazione tangibile.

Con MINI Knit, il brand conferma che la ricerca di soluzioni ecologiche non è una tendenza passeggera, ma una parte integrante della sua identità e della sua visione. L’unione tra design, responsabilità e tecnologia apre la strada a un nuovo standard per gli interni automobilistici, dove ciò che è sostenibile diventa anche sinonimo di qualità ed eccellenza.