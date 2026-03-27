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Mirafiori racconta se stessa: i volti dei dipendenti diventano simbolo di rinascita

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Mirafiori si racconta attraverso le sue persone. È questo il cuore del nuovo progetto di comunicazione partecipata che coinvolge lo storico complesso torinese di Stellantis, oggi al centro di un importante intervento di riqualificazione. Sulla facciata principale della Palazzina Uffici compare ora una grande affissione che ha come protagonisti i volti di chi, ogni giorno, vive e contribuisce alla vita dello stabilimento.

L’iniziativa nasce dal desiderio di rafforzare il legame tra i dipendenti, il luogo di lavoro e la città, nella convinzione che l’identità di Mirafiori sia costruita prima di tutto dalle persone. Il progetto, sviluppato dall’area torinese di Stellantis, si è articolato in tre fasi principali: una survey interna, la raccolta dei contenuti e la realizzazione dell’affissione finale. Un percorso partecipativo che, nel metodo e nei risultati, valorizza l’ascolto e l’impegno collettivo.

Nei mesi scorsi ai dipendenti è stata inviata una survey per scegliere l’idea alla base della nuova installazione: un messaggio di parole e valori o un mosaico di immagini. La risposta è stata corale. Gli uomini e le donne di Mirafiori hanno deciso di “metterci la faccia”, condividendo i propri ritratti per creare un racconto visivo autentico, capace di far emergere i momenti di vita quotidiana e la dimensione umana del lavoro in fabbrica.

Il risultato è una grande superficie narrativa che trasforma l’edificio in un simbolo di appartenenza e identità condivisa. Il mood dell’affissione, descritto come “inclusivo e potente”, si ispira al messaggio “Ogni brand. Ogni volto. Ogni sfida. Insieme.” Un’espressione che riassume la filosofia di Mirafiori: un luogo dove si incontrano competenze e relazioni, innovazione e tradizione, spirito di squadra e voglia di futuro.

Parallelamente, i lavori di ristrutturazione della Palazzina Uffici, avviati a novembre, proseguono regolarmente. L’obiettivo è restituire all’edificio il suo valore storico e simbolico all’interno del panorama industriale torinese, preservandone l’identità ma proiettandolo verso un ruolo rinnovato. Entro il 2027 la struttura tornerà ad accogliere persone, competenze e nuove energie, in un contesto che vuole essere non solo produttivo ma anche sociale e culturale.

Mirafiori rimane così, anche in questo nuovo capitolo della sua storia, un punto di connessione tra fabbrica e città. Il suo racconto è oggi affidato ai volti dei suoi protagonisti, testimoni di una lunga tradizione industriale che continua a evolvere, mantenendo viva la relazione tra il passato e il futuro dell’automotive italiano.

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