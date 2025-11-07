Mobilize accende EICMA 2025 con DUO by TheArsenale

Mobilize ha acceso i riflettori sull’edizione 2025 dell’EICMA presentando il progetto DUO by TheArsenale, una collaborazione che unisce design, innovazione e mobilità elettrica in una sintesi perfetta di creatività e tecnologia. L’annuncio è accompagnato da una gallery completa che raccoglie immagini esclusive dell’evento, una clip ufficiale e una serie di interviste ai protagonisti, offrendo al pubblico e agli operatori del settore un’immersione totale nel mondo della nuova mobilità urbana.

Durante l’evento, Mobilize ha condiviso la propria visione di un futuro sostenibile in cui stile e funzionalità si fondono per dare vita a soluzioni di trasporto intelligenti. La partnership con TheArsenale, piattaforma internazionale dedicata ai veicoli più innovativi del pianeta, rappresenta un passo importante verso un’evoluzione condivisa del concetto stesso di mobilità personale.

Le interviste disponibili nella gallery permettono di approfondire i dettagli del progetto direttamente dalle parole dei protagonisti. Andrea Rossignoli, Brand Manager Veicoli Elettrici Renault, sottolinea come Mobilize sia impegnata nel proporre soluzioni che rispondano alle nuove esigenze di mobilità urbana, ponendo al centro l’efficienza, la connettività e il rispetto per l’ambiente. A sua volta, Patrice Maignan, CEO e Fondatore di TheArsenale, racconta l’approccio creativo e la filosofia che ha ispirato lo sviluppo di DUO, frutto di un percorso di ricerca che unisce tecnica e arte del movimento.

DUO by TheArsenale si presenta come un simbolo di libertà e di design contemporaneo, capace di interpretare con originalità l’idea di un trasporto elettrico accessibile, sostenibile e distintivo. La collaborazione fra Mobilize e TheArsenale nasce da una visione comune: ridefinire le modalità con cui le persone vivono la città, offrendo strumenti che migliorano la qualità della vita e l’impatto ambientale.

L’evento all’EICMA 2025 si è dunque trasformato in una vetrina futuristica, dove estetica e tecnologia convivono in equilibrio, testimoniando l’impegno delle due realtà nel promuovere un ecosistema di mobilità dinamico e responsabile. Con DUO, Mobilize rafforza il legame tra automobilismo tradizionale e nuovi modelli di micromobilità, aprendo la strada a un modo di muoversi in città più consapevole, condiviso e connesso.

Mobilize continua così a proiettarsi nel futuro della mobilità, portando all’EICMA un messaggio chiaro: l’evoluzione passa attraverso la collaborazione, l’innovazione e una costante ricerca di emozione e sostenibilità.