Mobilize Duo by TheArsenale: L’Innovazione Elettrica Esclusiva al Monaco Motor Show

In un’entusiasmante collaborazione tra Mobilize, il marchio del Gruppo Renault dedicato alle nuove mobilità, e TheArsenale, è stato presentato il quadriciclo elettrico Mobilize Duo in un’edizione esclusiva. Questa innovativa creazione è stata svelata al Monaco Motor Show, consolidando l’impegno di entrambe le aziende nel ridefinire il futuro della mobilità e del design.

TheArsenale è noto come uno studio creativo e un laboratorio del futuro, dedicato a esplorare nuove frontiere nel design e nella mobilità attraverso collaborazioni esclusive e veicoli straordinari. Il fondatore di TheArsenale, Patrice Meignan, si è ispirato al proprio spirito avanguardista per rivisitare il Mobilize Duo, trasformandolo in una vera e propria dichiarazione grafica e di stile.

Saranno disponibili soltanto 50 esemplari del kit di personalizzazione “Mobilize Duo by TheArsenale”, ognuno corredato da un certificato di autenticità e una numerazione specifica, riservando così a pochi fortunati la possibilità di possedere un pezzo unico di ingegneria e design. L’esclusività di questo prodotto rende l’attesa per il suo lancio ancora più palpabile tra gli appassionati e i collezionisti del settore.

La showcar sarà esposta nel concept store di TheArsenale presso il Fairmont Monte Carlo fino al 15 ottobre e sarà successivamente visibile presso EICMA 2025 a Milano fino al 9 novembre, dando così al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino questa straordinaria opera d’arte su ruote.

“Questa collaborazione rappresenta non solo un avanzamento tecnologico, ma anche un passo in avanti nella personalizzazione della mobilità elettrica, sottolineando l’importanza dell’esclusività e dell’innovazione”, ha dichiarato Patrice Meignan. Questa unione tra tecnologia avanzata e design all’avanguardia sottolinea il continuo impegno di Mobilize e TheArsenale nel settore della mobilità sostenibile, promettendo di lasciare un segno indelebile nel panorama dei veicoli elettrici.

Con questa iniziativa, Mobilize e TheArsenale non solo celebrano l’innovazione e il design, ma pongono un nuovo standard nella percezione della mobilità urbana, offrendo soluzioni che combinano armoniosamente estetica e funzionalità.