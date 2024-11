Mobilize incanta il pubblico a EICMA 2024 con Duo e Bento

La partecipazione di Mobilize a EICMA 2024 è stata un vero trionfo, con un’affluenza straordinaria e un entusiasmo palpabile tra i visitatori. Duo e Bento, presentati in anteprima in Italia dopo il debutto al Salone dell’Auto di Parigi, hanno catturato l’attenzione del pubblico grazie al loro design innovativo, all’elevata autonomia e alle dotazioni avanzate in termini di sicurezza, comfort e connettività.