“Modernissimo – Conversazioni di Design”: il nuovo viaggio nel cuore della creatività italiana

Un nuovo modo di raccontare il design, libero da ogni formalismo e vicino alla vita reale. Modernissimo – Conversazioni di Design è il format che invita il pubblico a esplorare il mondo della progettazione attraverso cinque episodi che uniscono narrazione, curiosità e dialoghi autentici con grandi protagonisti del settore. La serie sarà disponibile a partire dal 24 marzo su Sky Arte ogni martedì alle 20:15, sul canale YouTube di Sky Italia, in formato video podcast sulle principali piattaforme e ogni sabato alle 8:00 su TV8.

Modernissimo si propone come un viaggio inedito nel design italiano, alla scoperta di come la progettazione abbia trasformato il quotidiano di ciascuno di noi. Guidato da Paolo Stella, il programma racconta il design come un’esperienza viva e accessibile, capace di intrecciarsi con i gesti e gli oggetti che ci accompagnano ogni giorno. “Il design ci circonda costantemente, entra nelle nostre case, modella le nostre città e dà forma ai nostri bisogni e ai nostri desideri”, è l’idea centrale alla base del progetto.

Il conduttore accompagna gli spettatori in una conversazione intima e coinvolgente, fatta di visioni, intuizioni e storie che rivelano cosa si cela dietro ogni grande idea progettuale. La forza del format risiede nel tono fresco e immediato della narrazione, che valorizza la spontaneità dei racconti e la capacità di far emergere il lato umano e culturale del design. Il progetto nasce con il supporto organizzativo e scientifico di Triennale Milano, istituzione che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la ricerca e la valorizzazione del design italiano.

Composto da cinque puntate da 13 minuti, Modernissimo – Conversazioni di Design si presenta come una serie di brevi ma ricche “pillole di conoscenza”. Ogni episodio approfondisce un aspetto chiave della cultura progettuale italiana, intrecciando memoria, innovazione e visione contemporanea.

Il primo appuntamento, “Iconicità e rivoluzione”, vede protagonista Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano. Con lui, Stella affronta una domanda fondamentale: cosa rende un oggetto un’icona? L’episodio analizza alcuni pezzi che hanno rotto gli schemi del passato per diventare simboli eterni della nostra cultura visiva.

La seconda puntata, “L’apparenza inganna”, è dedicata all’ironia e al sorprendente potere del design di stupire. Guido Drocco racconta la nascita del celebre Cactus di Gufram, l’appendiabiti che, insieme a Franco Mello, ha scardinato le regole del funzionalismo, divenendo uno degli oggetti più celebri del design radicale mondiale.

Nel terzo episodio, “I maestri del design italiano”, Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, offre un omaggio ai giganti che hanno reso l’Italia un punto di riferimento globale. Guardando alla storia del design, la conversazione invita a riflettere su cosa significhi oggi portare avanti quell’eredità e su come immaginare il futuro della progettazione.

La quarta puntata, “Dove abita la moda”, vede protagonista Alessandra Pellegrino, vicedirettrice di AD Italia. Con lei, Paolo Stella esplora il legame tra moda e design di interni, mostrando come le passerelle influenzino il gusto estetico delle nostre abitazioni e, più in generale, il nostro modo di vivere lo spazio.

Infine, il ciclo si chiude con “Design da tavolo”, un incontro con Ferruccio Laviani dedicato al design dell’ospitalità. L’architetto e designer svela come il progetto possa trasformare la convivialità in un’esperienza estetica totale, in cui ogni oggetto — dal piatto al centrotavola — diventa parte di una vera e propria arte del vivere.

Modernissimo – Conversazioni di Design è più di un programma: è un invito a osservare con nuovi occhi ciò che ci circonda, a riscoprire la bellezza nascosta negli oggetti di tutti i giorni e a riconoscere come il design continui, silenziosamente, a disegnare il nostro modo di abitare il mondo.