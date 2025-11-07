Moto Guzzi V85 2026: la nuova generazione della “Classic Enduro” che rinnova lo spirito dell’avventura

Nel 2019 Moto Guzzi V85 TT ha segnato una svolta epocale nel panorama delle due ruote, introducendo un concetto completamente nuovo: una moto capace di unire il fascino delle enduro classiche al comfort e alla tecnologia di una moderna viaggiatrice. Da allora, la V85 è diventata un autentico punto di riferimento per chi desidera vivere l’avventura ogni giorno, anche nei percorsi quotidiani.

Oggi, la gamma Moto Guzzi V85 2026 si rinnova completamente, presentandosi con tre versioni — V85 Strada, V85 TT e V85 TT Travel — ognuna con un’anima distinta, ma tutte accomunate dallo spirito autentico del marchio dell’Aquila di Mandello. Nuove colorazioni, dettagli inediti e contenuti tecnici aggiornati consolidano una formula di successo, pronta a conquistare ancora una volta gli amanti delle due ruote.

La V85 Strada interpreta al massimo i valori di praticità, essenzialità e agilità che hanno reso celebre la famiglia V85. Pensata per l’uso quotidiano e per il commuting urbano, è perfetta anche per chi ama le curve e le strade tortuose fuori città.

Agile e confortevole come una naked, ma con l’ergonomia di una adventure, la V85 Strada si distingue per il suo design minimale ed elegante, arricchito dai cerchi a razze in lega di alluminio e dal parafango basso anteriore che ne sottolinea l’indole stradale. Le nuove tinte Verde Legnano e Rosso Monza richiamano con orgoglio la tradizione sportiva di Moto Guzzi, evocando le gloriose competizioni del passato.

La Moto Guzzi V85 TT 2026 incarna alla perfezione lo spirito originario del progetto: una moto nata per fare tutto, dal trasporto quotidiano al viaggio più impegnativo, mantenendo sempre un’anima autenticamente avventurosa.

Con i cerchi a raggi e gli pneumatici tubeless scolpiti (19” anteriore e 17” posteriore), la V85 TT è pronta ad affrontare anche il fuoristrada leggero, mentre la piastra paracoppa in alluminio e i paramani assicurano protezione e robustezza.

Per il 2026 debutta con nuove grafiche e colorazioni evocative: il Giallo Wadi, ispirato ai deserti e alla sabbia dorata illuminata dal sole, e il raffinato Grigio Yanar Dag, che rimanda ai fuochi perpetui dell’Azerbaigian. Il leggendario telaio rosso resta una firma inconfondibile di questa moto, simbolo di carattere e tradizione.

La versione Travel è la più completa e accessoriata della gamma, pensata per chi desidera affrontare lunghi viaggi con il massimo del comfort e della tecnologia. Il serbatoio da 23 litri consente percorrenze superiori ai 400 km, mentre la trasmissione finale ad albero cardanico — unica nella sua categoria — garantisce affidabilità e manutenzione ridotta.

La Moto Guzzi V85 TT Travel 2026 offre un equipaggiamento da vera tourer: parabrezza touring, deflettori laterali, valigie laterali Urban, sella e manopole riscaldabili, oltre alla piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA che connette la moto allo smartphone. A completare il quadro, la nuova e profonda colorazione Blu Zefiro, che riflette eleganza e libertà.

Con la nuova gamma Moto Guzzi V85 2026, la Casa di Mandello del Lario conferma la propria vocazione per le moto dal carattere autentico, emozionale e funzionale. Tre interpretazioni di uno stesso spirito che continua a ispirare generazioni di motociclisti: Strada, TT e TT Travel rappresentano tre modi diversi di vivere la libertà, ma un’unica certezza — quella di guidare una vera Moto Guzzi.