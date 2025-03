Moto Morini: al via i Riding Days

La nuovissima X-Cape 700 e tutti i modelli Moto Morini si preparano a scendere in strada per essere provati da appassionati ed estimatori del marchio, grazie al fitto calendario di appuntamenti con i Moto Morini Riding Days.

Moto Morini dà il via alla stagione dei demo tour, offrendo a tutti i motociclisti l’opportunità di vivere un’esperienza di guida su percorsi selezionati, progettati per esaltare il feeling in sella e garantire un autentico piacere di guida, permettendo di scoprire a fondo le caratteristiche tecniche dei modelli della gamma. Grande protagonista sarà la tanto attesa X-Cape 700, che per la prima volta sarà a disposizione del pubblico e sarà pronta a conquistare chi cerca il perfetto equilibrio tra avventura e libertà su due ruote.

Si parte ad aprile con ben due eventi: la Riding Season, all’Idroscalo di Milano il 12, e la HAT Adventour Fest di Bobbio il 12 e 13. Si prosegue poi con la presenza del brand alla seconda edizione di EICMA Riding Fest nel paddock del Circuito di Misano Adriatico, dal 25 al 27 aprile. A maggio sarà la volta della Biker Fest a Lignano Sabbiadoro, dal 16 al 18 maggio mentre giugno si caratterizzerà per lo scenario mozzafiato di Sestriere dove andrà in scena la HAT Adventour Fest, il weekend del 28 e 29.

Dopo la pausa nei mesi più caldi, l’ultimo appuntamento della stagione in calendario è il weekend del 27 – 28 settembre, che prevede la partecipazione a Eternal City nella Capitale.

Nessuna scusa dunque per salire in sella e scegliere su cosa orientare il proprio interesse, viste le opportunità che offre Moto Morini:la nuova X-Cape 700, pronta a superare ogni aspettativa, la Seiemmezzo (in entrambe le versioni, STR e SCR) dedicata a chi cerca lo stile e il design italiano, declinato su moto eleganti e versatili; la Calibro (anche nella versione Bagger), per chi cerca una moto custom, divertente e senza limiti.

Partecipare è semplicissimo: basta presentarsi all’evento in programma e registrarsi direttamente presso l’area Moto Morini. Requisiti indispensabili: possedere una patente A in corso di validità ed essere muniti di abbigliamento tecnico e casco. Una volta completata la registrazione, ci si immergerà nel vivo del test ride per un’esperienza tutta da ricordare.