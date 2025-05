Motor Valley Fest 2025: Ferrari protagonista a Modena con innovazione, design e passione

Dal 5 all’8 giugno 2025, Modena — città patrimonio dell’UNESCO — si trasformerà nel cuore pulsante dell’eccellenza motoristica italiana con il Motor Valley Fest 2025, evento che celebra i marchi iconici dell’Emilia-Romagna. Tra i protagonisti assoluti, Ferrari sarà presente con un ricco programma di iniziative, esposizioni esclusive e contributi dei suoi massimi rappresentanti, confermando il proprio ruolo centrale nel panorama automobilistico mondiale.

L’apertura ufficiale del festival avverrà giovedì 5 giugno alle ore 9:00 presso il Teatro Storchi, con la partecipazione di Benedetto Vigna, Chief Executive Officer di Ferrari, al prestigioso Top Table. Sempre giovedì, alle 16:30 al Complesso San Paolo, Flavio Manzoni, Chief Design Officer della Casa di Maranello, interverrà alla tavola rotonda “Designing the future: innovation, technology and sustainability in the world of high-performance cars”, occasione imperdibile per approfondire le nuove frontiere del design automobilistico di alta gamma.

L’attenzione si sposterà venerdì 6 giugno, quando la Ferrari sarà protagonista di tre momenti pubblici sempre al Complesso San Paolo. Alle 9:00, Andrea Modena, responsabile di Ferrari Classiche & Special Sales, parlerà di auto d’epoca; alle 11:00, Paige Hope, Head of Ferrari Global Operational Marketing, discuterà de “The luxury experience: beyond the product, inside the brand”; infine, alle 14:00, Tiziana Mecozzi, Scuderia Ferrari eSports Manager, interverrà alla tavola rotonda su e-racing e innovazione. In contemporanea, presso il Motor Valley Accelerator, Nicola Sotira, Head of Industrial HR, parteciperà alla sessione su formazione e talenti del futuro.

Giovedì 5 giugno alle 14:30, presso il Teatro del Collegio di San Carlo, spazio anche per i giovani con il Talent Talk “Ferrari, Values and Careers”: Chiara Gorta, HR Specialist University Partnerships, illustrerà il legame tra formazione universitaria e mondo del lavoro in Ferrari.

Nel cuore di Modena, in Piazza Roma, i visitatori potranno ammirare la straordinaria Ferrari F80, la sesta supercar del Cavallino Rampante, equipaggiata con un powertrain ibrido da 1200 cv, di cui 900 erogati da un motore V6 derivato dalla 499P.

Imperdibile la visita al Museo Enzo Ferrari (MEF), aperto tutti i giorni del Fest dalle 9:30 alle 19:00, con una gamma completa dei modelli attuali: Ferrari Roma, Roma Spider, Purosangue, 296 GTB, 296 GTS, 12Cilindri e 12Cilindri Spider. In esclusiva per il weekend, sarà anche possibile ammirare da vicino la Ferrari 499P, vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2024.

Il MEF ospiterà inoltre la nuova mostra fotografica temporanea dedicata alla Klemantaski Collection, una delle più importanti raccolte mondiali di scatti automobilistici storici. Sabato 7 giugno alle 11:00, si terrà una sessione speciale di “Supercar Talks” con Carlo Palazzani, Gianmarco Picardi e Matteo Turconi, che sveleranno i segreti di modelli leggendari come la GTO, la F40 e la LaFerrari. Sempre sabato, il museo resterà aperto fino a mezzanotte, con visite guidate in italiano e inglese ogni ora dalle 19:30 alle 22:30.

Domenica 8 giugno dalle ore 14:00, il MEF dedicherà uno spazio speciale ai più piccoli con attività ludico-educative. Tutti i visitatori riceveranno inoltre un poster esclusivo dedicato alla mostra Supercar. Per l’occasione, sarà attivo un servizio navetta gratuito tra il Museo Ferrari di Maranello e il MEF, disponibile da venerdì a domenica.

Un altro momento clou sarà sabato 7 giugno in Piazza Roma, dove alle 15:00 si parlerà di programmi Ferrari riservati ai clienti con Federica Santoro, Head of the XX and F1 Clienti Programmes, accompagnata da una spettacolare FXX-K Evo, simbolo della divisione Corse Clienti.

Con il Motor Valley Fest 2025, Ferrari riafferma la sua centralità nel presente e nel futuro dell’automobile, tra innovazione, tradizione e passione senza tempo. Un evento che celebra non solo le performance meccaniche, ma anche l’eccellenza del Made in Italy in tutte le sue forme, dalla tecnologia al design, dal talento alla cultura.