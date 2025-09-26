Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

L’ospitalità italiana approda nel Sud-Est Europa grazie a BWH Hotels Italia & Malta che, attraverso un ambizioso progetto di espansione, diventa BWH Hotels Italy & South East Europe. Sono 13 i nuovi paesi coinvolti: Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro, Macedonia del Nord, Armenia, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina, Libano e Siria.

L’obiettivo non è solo economico, con la prospettiva di raggiungere un giro d’affari di 415 milioni di euro, ma anche culturale, politico e commerciale, come sottolinea Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italy & South East Europe: “Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e una grande responsabilità. Con BWH Hotels Italy & South East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione. Crediamo nel potenziale di questi territori e stiamo costruendo ponti culturali, commerciali e operativi, ampliando la nostra rete d’eccellenza e valorizzando al tempo stesso l’identità di ogni destinazione”.

La visione è coerente con l’impegno annunciato nel 2024 di diventare Società Benefit, confermando un modello di leadership responsabile. Un progetto ambizioso che punta a una guida tutta italiana per favorire crescita e innovazione, riscoprendo nuovi mercati turistici.

Le oltre 170 strutture attualmente coinvolte cresceranno, grazie all’apertura verso Est, fino a superare quota 200. Un passaggio fondamentale che rafforza il ruolo dell’organizzazione come rappresentanza dell’hotellerie italiana, amplificandone la portata internazionale.

Un risultato reso possibile dal contributo di molteplici energie, come sottolinea Walter Marcheselli, Presidente di BWH Hotels Italy & South East Europe: “L’estensione dei territori di nostra competenza è stata possibile grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International, per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene”.

A presentare il nuovo lancio, commentando i dati sulle destinazioni attualmente impegnate e sostenendo la guida strategica di Sara Digiesi, è stato Larry Cuculic, Presidente e CEO globale di BWH Hotels, che descrive l’iniziativa come un traino per la crescita dei mercati emergenti, favorita dal coinvolgimento di nuovi soci albergatori. Nel frattempo, in Italia si registra un incremento significativo del 25% in Friuli Venezia Giulia e nelle isole, inclusa Malta, mentre Roma, Firenze, Venezia e la Sardegna mostrano un calo stimato di quattro punti percentuali.

L’espansione coinvolge anche il brand WorldHotels, dedicato a strutture indipendenti e di alta gamma, già radicato con circa 200 hotel nel mondo nelle collezioni Luxury, Elite, Distinctive e Crafted. In Italia il marchio raggiunge quota 10 hotel affiliati, tra cui le new entry Matilde Boutique Hotel a Milano, Grand Hotel Della Posta a Sondrio, Hotel Collini Rooms e Hotel Savoia & Jolanda. L’obiettivo è rafforzare il mercato estero e, al tempo stesso, consolidare il turismo italiano senza trascurare l’impegno sociale.

Tra le iniziative sostenute figurano “Armonia in rosa”, progetto che partirà il 1° ottobre da Lucca per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, e il coworking con myWO, che offre comfort e servizi su misura per il lavoro.