Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Published

L’ospitalità italiana approda nel Sud-Est Europa grazie a BWH Hotels Italia & Malta che, attraverso un ambizioso progetto di espansione, diventa BWH Hotels Italy & South East Europe. Sono 13 i nuovi paesi coinvolti: Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro, Macedonia del Nord, Armenia, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina, Libano e Siria.

L’obiettivo non è solo economico, con la prospettiva di raggiungere un giro d’affari di 415 milioni di euro, ma anche culturale, politico e commerciale, come sottolinea Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italy & South East Europe: “Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e una grande responsabilità. Con BWH Hotels Italy & South East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione. Crediamo nel potenziale di questi territori e stiamo costruendo ponti culturali, commerciali e operativi, ampliando la nostra rete d’eccellenza e valorizzando al tempo stesso l’identità di ogni destinazione”.

La visione è coerente con l’impegno annunciato nel 2024 di diventare Società Benefit, confermando un modello di leadership responsabile. Un progetto ambizioso che punta a una guida tutta italiana per favorire crescita e innovazione, riscoprendo nuovi mercati turistici.

Le oltre 170 strutture attualmente coinvolte cresceranno, grazie all’apertura verso Est, fino a superare quota 200. Un passaggio fondamentale che rafforza il ruolo dell’organizzazione come rappresentanza dell’hotellerie italiana, amplificandone la portata internazionale.

Un risultato reso possibile dal contributo di molteplici energie, come sottolinea Walter Marcheselli, Presidente di BWH Hotels Italy & South East Europe: “L’estensione dei territori di nostra competenza è stata possibile grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International, per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene”.

A presentare il nuovo lancio, commentando i dati sulle destinazioni attualmente impegnate e sostenendo la guida strategica di Sara Digiesi, è stato Larry Cuculic, Presidente e CEO globale di BWH Hotels, che descrive l’iniziativa come un traino per la crescita dei mercati emergenti, favorita dal coinvolgimento di nuovi soci albergatori. Nel frattempo, in Italia si registra un incremento significativo del 25% in Friuli Venezia Giulia e nelle isole, inclusa Malta, mentre Roma, Firenze, Venezia e la Sardegna mostrano un calo stimato di quattro punti percentuali.

L’espansione coinvolge anche il brand WorldHotels, dedicato a strutture indipendenti e di alta gamma, già radicato con circa 200 hotel nel mondo nelle collezioni Luxury, Elite, Distinctive e Crafted. In Italia il marchio raggiunge quota 10 hotel affiliati, tra cui le new entry Matilde Boutique Hotel a Milano, Grand Hotel Della Posta a Sondrio, Hotel Collini Rooms e Hotel Savoia & Jolanda. L’obiettivo è rafforzare il mercato estero e, al tempo stesso, consolidare il turismo italiano senza trascurare l’impegno sociale.

Tra le iniziative sostenute figurano “Armonia in rosa”, progetto che partirà il 1° ottobre da Lucca per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, e il coworking con myWO, che offre comfort e servizi su misura per il lavoro.

In this article:, , , , , , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Motori

Road to Oxford: Brescia festeggia 18 anni di passione MINI con un viaggio indimenticabile

Motori

Lepas debutta in Italia al Salone di Torino con il SUV L8 Super Hybrid

Motori

CUPRA Tindaya: la nuova showcar che segna un viaggio nell’ignoto
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Motori

Brembo introduce pinze freno in alluminio riciclato

Motori

Hyundai svela INSTEROID e IONIQ 9 al Salone Auto Torino

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Giochi

“PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: il classico platform torna in veste moderna su PC e console

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Giochi

Le Idol Giapponesi Tornano in Azione: Milestone Rivela la Strike Force Romanda in Screamer

Motori

Suzuki eVITARA ICHI Edition: debutto italiano al Salone Auto Torino

Motori

DR Automobiles debutta al Salone di Torino 2025 con 7 brand e 19 modelli

Spettacolo

FEDERICO STRAGA’: il cantautore torna con “è cosi”, da oggi in radio e in digitale

Motori

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Spettacolo

TATE MCRAE: fuori domani “TIT FOR TAT”, il nuovo brano della pop star multiplatino.

Moda

Columbia e Disney lanciano “Retro Winder Wonder”: una collezione esclusiva in stile retrò

Moda

V-Sneakers Vaneda con suola Michelin: il ritorno in città ha un nuovo passo

Giochi

Dragon Ball: Sparking! ZERO si espande con il Character Pack 2 ispirato a Dragon Ball DAIMA

Giochi

Nintendo sarà presente allo Sport&Fun Experience Village di Milano
Advertisement

Ti potrebbe interessare