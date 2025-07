Nasce il nuovo brand “Omoda & Jaecoo Mobility”

Omoda & Jaecoo ha annunciato una nuova ed entusiasmante partnership con Ayvens Italia, leader globale nel settore della mobilità sostenibile. Questo accordo strategico porta alla nascita di “Omoda & Jaecoo Mobility”, un brand dedicato esclusivamente al noleggio a lungo termine di autoveicoli.

Il nuovo brand si propone di offrire soluzioni di noleggio a lungo termine sia per i clienti B2C, ovvero privati, sia per quelli B2B, che includono aziende e professionisti con Partita IVA. Ayvens Italia si occuperà della gestione completa dei contratti di noleggio, coprendo tutte le fasi: dalla valutazione del credito fino ai servizi post-vendita. Quest’operazione verrà supportata dalla vasta rete di vendita di Omoda & Jaecoo, che conta oltre 60 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale.

Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso l’espansione del mercato di Omoda & Jaecoo in Italia, supportata dall’esperienza e dall’eccellenza di Ayvens nel campo del noleggio a lungo termine. I clienti potranno beneficiare di pacchetti di noleggio full-service su una gamma di modelli innovativi e avanzati, progettati per rispondere a diverse esigenze di mobilità e stile.

Tra i modelli offerti da “Omoda & Jaecoo Mobility” troviamo l’Omoda 5, un SUV compatto con design futuristico, disponibile sia in versione benzina che 100% elettrica. Per chi cerca efficienza, sicurezza e tecnologia in un formato compatto e urbano, questo modello rappresenta una scelta ideale. Altri veicoli disponibili includono il Jaecoo 7 Super Hybrid, un SUV ibrido plug-in con un’autonomia elettrica sorprendente, in grado di percorrere oltre 1.200 km con un pieno di benzina. Infine, l’Omoda 9, un’ammiraglia Super Hybrid a trazione integrale, risponde a chi desidera performance e comfort ai massimi livelli.

Antonio Stanisci, Direttore Commerciale di Ayvens Italia, ha dichiarato: “Questa alleanza strategica rappresenta un’opportunità fondamentale per arricchire la nostra offerta sul mercato italiano, mettendo a disposizione dei nostri clienti veicoli innovativi e sostenibili grazie ad un partner di eccellenza. Con Omoda & Jaecoo Mobility, vogliamo rispondere a un mercato in evoluzione, fornendo ai nostri clienti servizi flessibili e di qualità”.

Ayvens si distingue a livello globale come una delle società leader nella mobilità sostenibile, impegnandosi a semplificare la vita di tutti. Con una forza lavoro di oltre 14.000 dipendenti distribuiti in 42 paesi e una flotta di 3,2 milioni di veicoli, l’azienda si pone in una posizione strategica per guidare la transizione verso la decarbonizzazione e la trasformazione digitale del settore.