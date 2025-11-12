Connect with us

Natale con IKEA: idee regalo anche per gli amanti del tech

Con l’arrivo delle feste, la ricerca del regalo perfetto diventa una sfida. IKEA Italia propone una selezione di doni accessibili, funzionali e sostenibili, pensati per adattarsi a ogni stile di vita e sempre sotto i 30 euro. Oggetti semplici ma d’effetto, che uniscono estetica e utilità e raccontano l’attenzione per i piccoli gesti quotidiani.

Per gli appassionati di cucina, IKEA offre accessori dal design essenziale e pratico: il set di tagliabiscotti VINTERFINT per addolcire l’atmosfera natalizia, il portabottiglie in legno HUTTEN dal tocco scandinavo perfetto per gli amanti del vino, e la vaporiera in bambù KLOCKREN che invita a un’alimentazione sana. Completano la gamma il ceppo portacoltelli HAVSMAL, ideale per chi ama sperimentare tra fornelli e ricette.

Per gli amanti del gusto e delle tradizioni, la linea VINTERSAGA porta in tavola la magia del Natale svedese: dal calendario dell’Avvento alle dolcezze al profumo di zenzero, fino al vino rosso speziato da gustare in compagnia.

Chi ama curare la mise en place può contare su accessori che uniscono eleganza e praticità: dal candeliere SILVERPÄRON al vaso natalizio VINTERFINT, fino alla caraffa STORSINT e alla tovaglia scozzese VINTERFINT in cotone che evoca immediatamente lo spirito delle feste.

Per chi preferisce il relax casalingo, IKEA propone oggetti che scaldano l’atmosfera e il cuore: la tazza FÄRGKLAR perfetta per una cioccolata calda, la candela profumata VINTERFINT con un dolce aroma di menta, il plaid SANDBRODD dai toni solari e la lampada portatile NÖDMAST, utile e versatile per creare un’illuminazione avvolgente.

Luci, colori e decorazioni non mancano per gli amanti dell’atmosfera natalizia: il paralume STRÅLA dona luce morbida e accogliente, lo zerbino VINTERFINT accoglie con allegria e il vaso in vetro bianco smerigliato porta in casa la bellezza dei paesaggi innevati.

Per chi ricerca l’essenza del design nordico, la collezione propone elementi dal gusto contemporaneo come la fodera per cuscino MÄVINN, frutto del lavoro artigianale giordano e siriano, il vaso DOFTBRÄKEN dal colore intenso, i candelieri STOCKHOLM 2025 e la brocca OMMJÄNGE, realizzata in vetro soffiato a bocca.

Non manca uno spazio dedicato agli amanti del verde: portavasi, nebulizzatori e set di propagazione VATTENKRASSE offrono eleganza e funzionalità, mentre l’annaffiatoio ÅKERBÄR aggiunge un tocco di design al giardinaggio domestico.

Per gli appassionati di tecnologia, IKEA presenta piccoli gadget smart e affidabili come la lampada LED JANSJÖ a stelo flessibile, la cassa Bluetooth VAPPEBY impermeabile con lunga autonomia, il set luce anulare LÅNESPELARE per creator e il supporto per laptop BJÖRKÅSEN con porta tazza integrato.

Anche i più piccoli trovano spazio nella selezione: tra le proposte, il rotolo da colorare SANDLÖPARE, il set copripiumino a tema savana, la lampada multicolore PELARBOJ, il registratore di cassa DUKTIG e la tenda da gioco CIRKUSTÄLT. Inoltre, per ogni peluche acquistato durante il mese di novembre, IKEA sostiene la campagna del WWF Italia per la protezione dell’orso bruno marsicano, specie simbolo dell’Appennino centrale.

Tra i peluche più amati, spiccano la scimmia vervet con cucciolo, il suricato vigile, l’ippopotamo avventuroso, il grande orso bruno DJUNGELSKOG e la lince SKOGSDUVA ispirata alla fauna nordica.

Nemmeno gli amici a quattro zampe sono dimenticati: la casetta per gatti KALLAX, il tunnel UTSÅDD e la cuccia rotonda per cani offrono spazi comodi e accoglienti, mentre il giocattolo resistente della stessa linea promette ore di divertimento sicuro.

Per chi ama il benessere personale, IKEA propone il set per bagno GROSSJÖN, lo specchio illuminato EKFÄNN, il contenitore ordinatore VISSLAÅN e l’accappatoio BJÄLVEN in trama a nido d’ape.

Infine, per chi è sempre in movimento, arrivano accessori che semplificano la vita da nomade moderno: l’asciugamano per capelli STJÄRNBUSKE, il set di custodie RENSARE, la tazza da viaggio UNDERSÖKA e la borsa frigo KLOTPIL rendono ogni spostamento più comodo e organizzato.

IKEA celebra così un Natale inclusivo e sostenibile, fatto di piccoli doni che uniscono bellezza e funzionalità. Regali pensati per ogni età e passione, ma soprattutto per portare calore, armonia e consapevolezza nelle case di tutti.

