Scopri la magia del Natale sul Lago di Como: luci spettacolari, dimore storiche addobbate e merende gourmet attendono tra Cernobbio, Como e Varenna.

Il Lago di Como si trasforma durante le festività natalizie in un palcoscenico di luci, eleganza e tradizione. Tra affacci unici sull'acqua e atmosfere da fiaba, storiche dimore e locali raffinati si vestono a festa per rendere indimenticabile ogni pausa di dolcezza.

Villa d'Este a Cernobbio inaugura la stagione natalizia il 25 novembre con la cerimonia di accensione delle luci. Gli ambienti si riempiono di decorazioni e suggestioni invernali, regalando agli ospiti uno spettacolo emozionante. Da quest'anno è protagonista anche la Cioccolateria, un nuovo salotto con vista sul lago, dove lasciarsi tentare dalle creazioni artigianali al cioccolato, tra cui il classico panettone, ideale per una merenda rigenerante nelle giornate più fredde.

Hilton Lake Como propone un Christmas Afternoon Tea nell'elegante Taffeta Lounge & Bar, disponibile ogni giorno dalle 15:00 alle 18:00 durante tutto il periodo natalizio. L'atmosfera accogliente del lounge si sposa con la tradizione britannica dell'afternoon tea, che per l'occasione si arricchisce di finger food dolci e salati accompagnati da pregiate miscele di tè firmate La Via del Tè. Un appuntamento ideale per condividere un momento speciale con amici e familiari in un contesto raffinato.

Villa Flori, sempre a Como, accende le sue luci natalizie il 28 novembre, illuminando la storica residenza ottocentesca affacciata sul lago. Per il secondo inverno consecutivo, la villa rimarrà accessibile anche nei mesi freddi, offrendo agli ospiti l'opportunità di ammirare il paesaggio comasco in una cornice inedita e intima.

Villa Cipressi a Varenna trasforma il suo Giardino Botanico in un vero e proprio Christmas Garden dal 1° novembre 2026 al 10 gennaio 2027. Al calar della sera, le installazioni luminose e le scenografie natalizie creano un percorso magico tra terrazze, vialetti e affacci suggestivi sul lago. La magia del Christmas Garden proseguirà anche negli ambienti storici di Villa Cipressi, dove il Bar Veranda e le eleganti sale affrescate, si vestiranno a festa per accogliere uno speciale Christmas Bar. Tra decorazioni natalizie e atmosfere accoglienti, i visitatori potranno concedersi una pausa golosa con cioccolata calda, waffle, muffin e tante altre specialità dolci, oppure brindare con uno spritz o un calice di Champagne.

Il Lago di Como si conferma così come una delle mete più raffinate e sorprendenti dove vivere la magia delle feste, tra luci scintillanti, sapori autentici e scenari mozzafiato.