Halloween 2026 in Irlanda: origini, leggende e oltre 800 eventi sull'isola

Halloween 2026 in Irlanda: scopri le antiche tradizioni celtiche, i piatti tipici come il Barmbrack e oltre 800 eventi tra festival, parate e riti ancestrali.

L'Irlanda si prepara a trasformarsi nella patria mondiale di Halloween anche nel 2026, celebrando oltre 2.000 anni di tradizioni sospese tra passato celtico, mito e creatività contemporanea. Samhain, la fine dell'estate, era per i Celti il momento in cui il velo tra il mondo dei vivi e quello dell'Altro Mondo si assottigliava, permettendo a spiriti e divinità di camminare di nuovo tra i mortali. Da questo suggestivo rituale di fuoco e narrazione, attorno al 31 ottobre, ha origine la festa moderna di Halloween, oggi rievocata in ogni angolo dell'isola con momenti di folklore, travestimenti ancestrali e convivialità accesa.

Dai falò cerimoniali alle maschere spaventose, molte delle usanze moderne derivano direttamente dalle tradizioni celtiche e medievali irlandesi. I costumi attuali nascono dai copricapi di cenere e dalle pelli animali indossati per depistare gli spiriti. Ancora oggi, rivive la pratica del guising, ossia andare mascherati di porta in porta offrendo canzoni o preghiere in cambio di cibo o doni, da cui discendono i moderni dolcetto o scherzetto. Il legame con il destino e il soprannaturale si riflette anche a tavola: il Barmbrack, pane dolce speziato, contiene piccoli oggetti dal significato profetico, mentre il Colcannon offre giochi e sorprese tra purè di patate e cavolo. Antichi passatempi come lo Shaving the Friar, in cui si sfida la gravità modellando la cenere del camino, resistono ancora oggi nelle cucine tradizionali, segno di una cultura che si tramanda.

L'inconfondibile lanterna di zucca di Halloween trova le sue origini nella leggenda irlandese di Stingy Jack: prima delle zucche americane, erano le rape scavate ad ospitare il tizzone dell'anima errante. Un raro esemplare storico è ancora esposto al Museo Nazionale d'Irlanda, testimoniando una tradizione migrata oltre oceano con gli emigranti. Il folklore irlandese popolato da spiriti come la Banshee, il Dullahan e creature come il Cú Sídhe continua a influenzare letteratura e immaginario: non a caso il Conte Dracula nacque dalla fantasia del dublinese Bram Stoker.

Halloween 2026 in Irlanda sarà straordinario: in programma più di 836 eventi distribuiti sull'intera isola. L'atmosfera ancestrale si diffonde tra festival, grandi parate, spettacoli di fuoco e interventi teatrali. Spicca il festival Derry Halloween, il più grande d'Europa, che nel 2026 festeggia il 40° anniversario con parate coreografiche, musica dal vivo e uno spettacolo pirotecnico sopra il fiume Foyle. Imperdibili anche la parata monumentale di Macnas a Galway, anch'essa al suo quarantesimo anno, e le celebrazioni nel cuore della Boyne Valley, tra i borghi di Trim e Athboy, dove il Púca Festival accende i falò cerimoniali sul sito archeologico della Collina di Ward.

Lungo tutto il mese di ottobre e oltre, le città si animano: a Dublino e sulla costa di Fingal si festeggiano Dracula e la letteratura gotica con itinerari, parate e spettacoli in castelli medievali; a Limerick unisce gastronomia e teatro con banchetti segreti e performance urbane; a Kilkenny viene ricordato il celebre processo per stregoneria del 1324. Anche le regioni meno battute come Kerry e le Hidden Heartlands propongono festival luminosi e camminate tra le celebrazioni celtiche, regalando un'esperienza autentica a chi cerca la vera anima d'Irlanda in autunno.

Vivere Halloween in Irlanda significa immergersi in una stagione sospesa tra sacro e profano, memoria e festa. Dalle tavole imbandite di Barmbrack e Colcannon ai cammini tra castelli illuminati e lanterne intagliate, ogni angolo dell'isola invita a riscoprire le origini più profonde della notte più enigmatica dell'anno.