Chef Alessandro Borghese celebra i suoi 50 anni con un Maritozzo salato inedito, ideato dalle sue brigate e disponibile nei ristoranti di Milano e Venezia.

Chef Alessandro Borghese, celebre volto della cucina italiana e patron di AB - Il lusso della semplicità a Milano e a Venezia, si prepara a festeggiare il suo 50° compleanno. Nato a San Francisco il 19 novembre 1976 e fortemente legato a Roma, domani spegnerà 50 candeline insieme a colleghi, amici e alla sua brigata.

Per l'occasione, le sue squadre di cucina hanno deciso di rendergli omaggio con un piatto inedito, pensato per racchiudere le molte anime dello chef in un solo boccone: nasce così il Maritozzo salato farcito con carciofo in tre consistenze, panna di baccalà, guanciale, menta e limone. Una creazione che unisce ingredienti e sapori cari a Borghese, mantenendo la cifra del gioco e della golosità.

Il Maritozzo sarà disponibile a partire dal 19 novembre fino a Natale nel menu à la carte del ristorante milanese in viale Belisario 3 e nel percorso degustazione del locale veneziano con vista sul Canal Grande.

Sappiamo quanto siano importanti per Chef Borghese la sua famiglia e le sue radici, quindi per il suo compleanno ci è piaciuta l'idea di dedicargli un piatto che le omaggiasse, senza perdere i loro tratti distintivi: il gioco e la golosità. Il nostro Maritozzo nasce proprio da questo sodalizio: la tipica brioche romana diventa salata con un ricco ripieno di baccalà, carciofo, guanciale e limone. Un tributo sentito... in un solo boccone! Da parte di tutti noi, un grandissimo augurio per questo importante traguardo: siamo fieri di far parte della sua squadra e di condividere ogni giorno con lui questa avventura, dentro e fuori dalla cucina, affermano i ragazzi delle brigate di AB - Il lusso della semplicità.

La ricorrenza sottolinea non solo i successi professionali di Borghese, ma anche il profondo legame con la famiglia e le sue radici romane, celebrando uno stile culinario capace di unire tradizione e creatività.