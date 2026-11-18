RIRI2K lancia il suo primo album XOXO <3 il 27 novembre: sei brani tra ironia, introspezione e libertà espressiva per una nuova voce dell'urban italiano.

RIRI2K annuncia l'arrivo del suo primo album, intitolato XOXO <3, disponibile dal 27 novembre su tutte le piattaforme digitali. Ironia, spontaneità e indipendenza sono le parole chiave che definiscono questo debutto, attraverso il quale l'artista pugliese compie un passo decisivo verso una maggiore autenticità espressiva.

XOXO <3 nasce dalla volontà di raccontarsi senza filtri e mostrare una nuova consapevolezza artistica, lasciando emergere sfumature personali finora rimaste in secondo piano. In un periodo storico in cui la vita spesso appare troppo intensa e seriosa, RIRI2K sceglie di cambiare prospettiva e di offrire un messaggio positivo: prendere la vita con più leggerezza, senza perdere la profondità del proprio pensiero.

L'album è composto da sei brani che attraversano diverse emozioni: si parte con enemy ^_^, apertura che esplora con leggerezza temi profondi legati all'infanzia e ai valori personali. Si passa poi a fomo :/, dedicato a chi lascia la propria città per inseguire un sogno, con l'invito a rimanere sempre fedeli a sé stessi. tiki tiki *__* celebra la libertà di essere sé stessi, mentre asap :P vede la partecipazione di Vins per una riflessione sull'importanza dell'amore autentico e non superficiale. In insopportabile -.-, insieme alla spagnola gldnhoe, RIRI2K affronta le responsabilità delle scelte personali senza rinunciare all'istinto. Il disco si chiude con xoxo sceglie questa volta di lasciarle emergere, mostrando un lato più autentico e vulnerabile di sé.

Il lancio di XOXO <3 è accompagnato da un trailer ironico ambientato in un parco giochi, dove una bambina con un origami tipo indovino coinvolge RIRI2K in un gioco di scelte che svela l'annuncio dell'album e il suo carattere giocoso e personale.

Miriana Legari, conosciuta come RIRI2K, è originaria di un piccolo paese del Salento ma vive ora a Milano, dove coltiva sogni e musica. Cresciuta tra musica e indipendenza, si divide tra il lavoro come cameriera e la costruzione della propria carriera musicale, inseguendo l'obiettivo di realizzarsi con le proprie forze. Nel 2025 pubblica i primi brani sui social, attirando l'attenzione fino alla firma con Island Records / Universal Music Italia. I primi singoli, tra cui Confidence e BLING BLING, le hanno permesso di definire uno stile diretto, ironico e personale nella scena urban nazionale.

RIRI2K racconta la voglia di lavorare duramente senza rinunciare al sorriso e alla leggerezza, elementI che caratterizzano tutto il suo progetto musicale. Con XOXO <3 l'artista si mostra finalmente libera, pronta a portare la sua energia nella scena urban italiana, continuando a crescere senza dimenticare di divertirsi lungo il percorso.