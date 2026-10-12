GNV lancia le tariffe estate 2027: fino al 50% di sconto sulle prenotazioni

GNV ha aperto ufficialmente le prenotazioni per la stagione estiva 2027, presentando una nuova struttura tariffaria articolata su tre livelli, pensata per rispondere alle diverse esigenze di viaggio dei passeggeri.

La novità principale consiste nella suddivisione delle tariffe in tre categorie: SuperPromo, Standard e Flexy. La proposta SuperPromo garantisce il prezzo più basso in assoluto a chi ha già stabilito i propri programmi e offre un'opzione senza possibilità di modifiche o cancellazioni. La tariffa Standard si presenta come una soluzione intermedia, con la possibilità di modifica e rimborso del 50% fino a 14 giorni prima della partenza, pagando una commissione ed eventuali differenze di prezzo. Per chi cerca la massima tranquillità, Flexy assicura il rimborso totale con cancellazione gratuita fino a 7 giorni dalla partenza e consente modifiche senza costi aggiuntivi, fatta salva la differenza tariffaria.

Per accompagnare il lancio, GNV offre una promozione esclusiva sulle prenotazioni delle prime settimane: sconto del 40% su tutte le tariffe con un ulteriore 10% di riduzione riservato agli iscritti al myGNV Club. Inoltre, dal 12 al 27 ottobre la tariffa Flexy sarà disponibile allo stesso prezzo della Standard, permettendo ai clienti di accedere al massimo della flessibilità senza costi extra per la prenotazione anticipata.

Per favorire la pianificazione dei viaggi, è prevista la prevendita con un acconto pari al 10% e saldo entro 30 giorni dalla partenza, insieme a condizioni specifiche per alcune destinazioni.





L'iniziativa conferma la volontà di GNV di offrire soluzioni sempre più personalizzate, rivolte sia a chi privilegia la convenienza che a chi desidera maggiore libertà nella gestione della propria prenotazione.