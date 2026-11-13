Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza con un quiz per famiglie

Gardaland SEA LIFE Aquarium propone domenica un quiz interattivo sulla gentilezza per bambini e famiglie, tra scoperte e collaborazioni nel mondo marino.

Un fine settimana all'insegna della gentilezza e della scoperta attende le famiglie al Gardaland SEA LIFE Aquarium. Domenica 15 novembre, l'acquario ospita un evento speciale dedicato alla Giornata Mondiale della Gentilezza, offrendo un quiz interattivo che coinvolgerà grandi e piccoli tra giochi, curiosità ed esperienze formative sugli equilibri del mondo marino.

Il quiz, intitolato Patto di pinne: un mare di piccoli gesti gentili, è pensato per far scoprire ai bambini come pesci, gamberi e altre specie marine instaurino sorprendenti alleanze e forme di collaborazione fondamentali per la loro convivenza. Attraverso domande e attività interattive, i partecipanti potranno esplorare le strategie di aiuto reciproco che caratterizzano molti abitanti degli oceani, imparando quanto la gentilezza sia essenziale nella natura.

L'appuntamento è fissato alle ore 11.00 presso la Vista Oceanica. Al termine del percorso, ogni partecipante riceverà un gadget a tema e un attestato da esploratore marino, ricordo di una giornata ricca di emozioni e conoscenza.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per avvicinare i più piccoli all'importanza della tutela dell'ambiente e dei valori della gentilezza e dell'aiuto reciproco. Oltre al quiz, le famiglie potranno visitare le oltre 40 vasche tematizzate di Gardaland SEA LIFE Aquarium che ospitano più di 5.000 creature marine, facendo vivere a tutti una vera immersione tra le meraviglie degli oceani.

Una giornata speciale per imparare divertendosi, promuovendo la gentilezza e la consapevolezza ambientale tra generazioni.