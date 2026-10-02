Micro Rent rivoluziona la mobilità nell'hospitality con i veicoli Microlino

Rendere ogni spostamento parte integrante dell'esperienza di soggiorno è la missione di Micro Rent, la startup comasca che sta cambiando il volto della mobilità per il settore hospitality.

L'innovativo servizio, pensato per hotel e strutture ricettive, offre ai propri ospiti veicoli Microlino per esplorare la destinazione in modo semplice, autonomo e sostenibile. L'impatto visivo dei Microlino è immediato: un design iconico che desta curiosità, regala sorrisi e spinge molti a immortalare l'attimo con una fotografia, creando un ricordo unico e spontaneo del soggiorno.

Per chi soggiorna, salire su un Microlino diventa il modo ideale per scoprire il territorio circostante al proprio ritmo, senza vincoli e vivendo l'avventura in prima persona. Una persona vede un Microlino, si ferma, sorride e scatta una fotografia: questa la reazione tipica che la startup ha riscontrato nelle prime applicazioni concrete del servizio.

Anche per gli operatori dell'hospitality la formula rappresenta un nuovo punto di contatto con il proprio brand e una risorsa di valore aggiunto: offrire un mezzo di mobilità personalizzata consente di proporre agli ospiti esperienze esclusive e, allo stesso tempo, generare nuove opportunità di ricavo, supportando la domanda crescente di servizi integrati e digitali.

La giovane azienda ha già consolidato una rete di partner e testato il modello in strutture reali, raccogliendo feedback positivi sia dagli utilizzatori che dagli operatori del settore. Ora, Micro Rent annuncia la sua apertura agli investitori, avviando una nuova fase di crescita attraverso una campagna su CrowdFundMe, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la portata del servizio e portare l'innovazione della mobilità elettrica nel cuore del turismo italiano.