Rinnovare un luogo dedicato all'ospitalità mantenendo il dialogo con il proprio contesto e l'identità architettonica richiede attenzione e sensibilità. A Cortina d'Ampezzo prende vita la nuova Hosteria Largo Poste, frutto della trasformazione di un edificio degli anni Settanta.



L'architetto Ambra Piccin firma il progetto reinterpretando spazi e ambienti attraverso un sapiente lavoro su materiali, geometrie e dettagli costruttivi. L'obiettivo è chiaro: dare vita a un locale capace di unire memoria e contemporaneità, creando una connessione profonda con la tradizione alpina rivisitata in chiave attuale.



Protagonista assoluto del nuovo ristorante è il legno, elemento chiave dell'interior design. Per la sala principale è stato scelto un parquet in rovere antico realizzato su misura da Berti Pavimenti Legno, seguendo il disegno esclusivo dell'architetto. La composizione a cassettoni con fasce perimetrali e stuccature nere si distingue per la sua artigianalità e per la capacità di creare atmosfere calde e accoglienti.



Questa soluzione su misura dialoga armoniosamente con pietra, metallo e altri materiali presenti negli interni, contribuendo a definire un carattere forte e contemporaneo che esalta il DNA della struttura originaria. Il lavoro sul legno non è soltanto estetica, ma una scelta di identità, affinché ogni dettaglio sia in equilibrio tra comfort moderno e rispetto per la storia del luogo.



Hosteria Largo Poste si presenta quindi come un esempio riuscito di restyling architettonico, dove materiali d'eccellenza e progettazione su misura plasmano una nuova esperienza di accoglienza nel cuore delle Dolomiti.