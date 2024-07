Netatmo: Stazione Meteo e accessori ora disponibili su app Home+Control

Netatmo ha ufficialmente annunciato l’integrazione della sua Stazione Meteo Intelligente e dei suoi accessori nell’applicazione Home + Control. Questo aggiornamento, atteso con ansia dagli utenti, sarà disponibile per tutti a partire dal 30 luglio 2024.

L’app Home + Control, nata dalla partnership tra Legrand e Netatmo nel 2018, permette agli utenti di gestire in remoto una vasta gamma di prodotti per la casa, come illuminazione, dispositivi di apertura, elettrodomestici, riscaldamento, climatizzazione e moduli di gestione energetica. Ora, grazie a questa nuova integrazione, sarà possibile controllare anche la Stazione Meteo Intelligente Netatmo e tutti i suoi accessori.

La Stazione Meteo Intelligente è il primo prodotto lanciato sul mercato da Netatmo nel 2012 e offre la possibilità di monitorare con precisione una serie di dati ambientali come temperatura, umidità, precipitazioni, livelli di inquinamento acustico e qualità dell’aria (CO2). Con la più grande rete di stazioni meteo al mondo, Netatmo fornisce dati iper-locali in oltre 175 Paesi tramite la sua Weathermap.

Gli accessori disponibili per completare la Stazione Meteo Intelligente includono il Pluviometro Intelligente, l’Anemometro Intelligente e il Modulo Interno Aggiuntivo, che offrono dati ancora più dettagliati sull’ambiente circostante. Grazie all’app Meteo di Netatmo o all’app Home + Control, gli utenti possono monitorare costantemente le condizioni ambientali e ricevere consigli personalizzati.

L’aggiornamento permette agli utenti di godere di una visuale completa e dettagliata dei dati meteo e di previsioni in tempo reale direttamente dall’app Home + Control. Anche se l’app Meteo di Netatmo continuerà a offrire funzionalità avanzate come notifiche e cronologia prolungata, l’integrazione con Home + Control amplia l’esperienza degli utenti.

Netatmo continua a dimostrare il proprio impegno verso la creazione di dispositivi connessi intelligenti e intuitivi per una casa più sicura e confortevole. Con aggiornamenti regolari e gratuiti per tutti i suoi prodotti, Netatmo si conferma come un punto di riferimento nel settore della smart home.