New York City e la MINI John Cooper Works: un connubio perfetto tra adrenalina urbana e stile audace

Nella vibrante metropoli di New York, dove l’energia non conosce sosta, la MINI John Cooper Works si distingue come l’auto ideale per chi vive la città con passione e dinamismo. Con un consumo di carburante combinato di 6,8 – 6,5 l/100 km (WLTP) ed emissioni di CO2 combinate di 154 – 147 g/km (classe CO2: E), questa sportiva compatta incarna lo spirito ambizioso e sicuro di sé degli abitanti della Grande Mela.

Le strade di New York, teatro di sogni e ambizioni per milioni di persone, diventano il palcoscenico ideale per esaltare il leggendario go-kart feeling della MINI John Cooper Works. Ogni accelerazione, ogni curva tra i grattacieli, amplifica il carattere unico di questa vettura ad alte prestazioni.

Sotto il suo cofano pulsa un potente motore a benzina Twinpower Turbo a quattro cilindri da 2.0 litri (1.998 cc), capace di erogare 231 CV (170 kW). Questa potenza si traduce in un piacere di guida senza compromessi tra i canyon urbani, con una coppia massima di 380 Nm che permette alla MINI John Cooper Works di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Grazie al cambio automatico a doppia frizione a sette marce, affrontare il traffico cittadino diventa un’esperienza fluida e reattiva, con la possibilità di sfruttare le palette del cambio di serie per un controllo ancora più diretto. Le sospensioni sportive adattive assicurano la tipica agilità MINI, mentre il sistema frenante Chili Red con logo JCW garantisce frenate precise e sicure in ogni situazione, anche nel traffico imprevedibile della metropoli.

L’estetica audace e sicura di sé della MINI John Cooper Works cattura gli sguardi con i suoi accenti di design esclusivi in Chili Red, lo spoiler sul tetto JCW e il diffusore posteriore JCW in nero lucido. Il frontale si distingue per la grande griglia ottagonale in nero lucido con il logo tricolore John Cooper Works e per i fari MINI LED con luci diurne orizzontali dal design tipico JCW. Le strisce sul cofano, le calotte degli specchietti esterni e il tetto nell’esclusivo colore a contrasto Chili Red aggiungono un tocco di eleganza alla verniciatura Nanuq White. I cerchi da 18 pollici John Cooper Works Lap Spoke 2-tone completano un design esterno sportivo e senza compromessi.

L’abitacolo accoglie guidatore e passeggeri in un ambiente che respira l’atmosfera delle competizioni automobilistiche, grazie al cockpit dal design essenziale, al volante sportivo JCW, al display OLED ad alta risoluzione e al tipico pannello con interruttori a levetta MINI. I sedili sportivi JCW nella classica combinazione di colori rosso e nero creano un’esperienza di guida unica e coinvolgente.

Per affrontare al meglio la frenesia della vita metropolitana, la MINI John Cooper Works è equipaggiata con sistemi di assistenza all’avanguardia che garantiscono sicurezza e relax. Dodici sensori a ultrasuoni e quattro telecamere a 360 gradi supportano il guidatore nella regolazione della velocità, nel mantenimento della distanza e della corsia, e nelle manovre di parcheggio. Il nuovo sistema di navigazione MINI con visualizzazione 3D e vista aumentata permette di raggiungere ogni destinazione senza stress, anche nel cuore pulsante della giungla urbana di New York City. La MINI John Cooper Works non è solo un’auto, ma un’affermazione di stile e dinamismo, perfettamente a suo agio nella città che non dorme mai.