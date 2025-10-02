Nicola Larini consegna la prima Alfa Romeo 4C Collezione GT 

Si è svolta nei giorni scorsi presso la pista del Museo Storico Alfa Romeo di Arese la cerimonia di consegna della prima Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini”, esclusiva realizzazione del dipartimento Heritage di Stellantis. La vettura, prodotta nell’ambito del programma Reloaded by Creators, rende omaggio a uno dei piloti che hanno scritto pagine leggendarie nella storia del Biscione: Nicola Larini, campione del DTM 1993 al volante della celebre Alfa Romeo 155 V6 TI.

L’iniziativa prevede la creazione di tre esemplari unici della 4C, icona tra le coupé sportive compatte, che ancora oggi resta un punto di riferimento per agilità, leggerezza e piacere di guida. La cerimonia ad Arese ha avuto un valore altamente simbolico: Nicola Larini è tornato in pista al volante della sua 4C Collezione GT, esibendosi in un giro dimostrativo prima di consegnare di persona le chiavi al nuovo proprietario. Un passaggio che celebra il legame indissolubile tra il pilota toscano e il marchio Alfa Romeo.

Il modello presentato rappresenta il culmine di un percorso iniziato mesi fa con bozzetti e rendering, frutto del lavoro del Centro Stile Alfa Romeo guidato dal designer Alessandro Maccolini. Colpisce la livrea tono su tono, ispirata alle leggendarie Giulia GT degli anni Sessanta e Settanta, reinterpretata con eleganza contemporanea. La firma autografa di Larini campeggia sul cofano, sulla targhetta in plancia e sui sedili, a suggellare l’esclusività del progetto.

Gli interni rispecchiano l’anima corsaiola della vettura: plancia rivestita in microfibra nera per eliminare riflessi, sedili in microfibra con inserti in tinta carrozzeria e mirino sul volante. Il grande logo Alfa Romeo sul cofano, caratteristica distintiva del modello, sarà reinterpretato con leggere variazioni sugli altri due esemplari previsti, a sottolineare l’unicità di ciascuna vettura.

Come ogni progetto del programma Reloaded by Creators, anche la 4C Collezione GT “Nicola Larini” è accompagnata dal Certificato di Autenticità Stellantis Heritage – Alfa Romeo Classiche, consegnato al cliente da Alessandro Ravera, Special Vehicles Manager.

Il primo esemplare, caratterizzato dalla livrea “Giallo Ocra”, inaugura ufficialmente questa serie esclusiva. Nei prossimi mesi arriveranno anche le versioni “Verde Pino” e “Rosso Prugna”, che verranno proposte a collezionisti e appassionati attraverso i canali ufficiali di Stellantis Heritage.

La nascita della Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini” non è soltanto un tributo a un campione, ma un vero ponte tra passato e presente, capace di esaltare la tradizione sportiva del marchio e il suo legame con le corse.