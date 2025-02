NIKON lancia la nuova COOLPIX P1100

Nikon ha recentemente annunciato il lancio della nuovissima COOLPIX P1100 insieme all’obiettivo NIKKOR Z 35mm f/1.2s, due prodotti che promettono di rivoluzionare il mondo della fotografia digitale.

La COOLPIX P1100 è la successiva evoluzione della precedente COOLPIX P1000 e si distingue per uno zoom straordinario da 125x, che spazia da un grandangolo di 24mm fino a un teleobiettivo di 3.000mm. Grazie al processore Nikon EXPEED e all’ottica Nikkor di alta qualità, questa fotocamera compatta offre prestazioni eccellenti anche durante lo zoom estremo. La fotocamera supporta la registrazione video in 4K UHD/30p e offre modalità super-lapse e time-lapse per catturare momenti unici con la massima precisione.

Da parte sua, l’obiettivo NIKKOR Z 35mm f/1.2s è una lente professionale della linea S-line, progettata per offrire un controllo preciso della luce e della messa a fuoco. Con un’apertura massima di f/1.2 e un sistema di messa a fuoco veloce e preciso, questo obiettivo consente di ottenere immagini con dettagli nitidi e una profondità di campo eccezionale. Completamente sigillato per resistere a polvere e condizioni atmosferiche avverse, il NIKKOR Z 35mm f/1.2s è ideale per gli ambienti più estremi.

In conclusione, i nuovi prodotti Nikon promettono prestazioni di alto livello e un controllo totale sulla qualità delle immagini catturate. La COOLPIX P1100 e l’obiettivo NIKKOR Z 35mm f/1.2s sono l’ideale per i fotografi più esigenti che cercano l’eccellenza in ogni scatto.