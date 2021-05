Nikon Z 50: la mirrorless per fotografare le vacanze

La Nikon Z 50 è la prima fotocamera mirrorless in formato DX della serie Z. Con una superba qualità dell’immagine, garantisce foto e filmati in 4K dalla messa a fuoco impeccabile, ricchi di dettagli, profondità e colore.

Dotata di un ampio sensore da 20,9 MP, la Z 50 offre i vantaggi ottici del sistema mirrorless di Nikon- tra cui l’ampio innesto a baionetta Z-Mount e il rapido sistema autofocus AF ibrido – in un corpo macchina compatto e resistente.

La Z 50 ha inoltre un nitido mirino elettronico, uno schermo touchscreen inclinabile e un’impugnatura profonda. Il sistema Eye-Detection AF realizza emozionanti ritratti mentre la velocità di scatto continua fino a 11 fps permette di immortalare anche le scene in movimento.

Tutte le mirrorless del sistema Z-Mount presentano un innovativo innesto dall’ampio diametroche amplifica le caratteristiche degli obiettivi NIKKOR Z così come le opportunità creative. Più luce significa maggiori dettagli, profondità superiore e più colore, per foto eccezionali e filmati sbalorditivi. Realizzato per ottenere un livello di prestazioni ottiche mai raggiunto prima, il sistema Z-Mount offre una varietà di obiettivi ad alte prestazioni ed è comunque possibile utilizzare tutte le ottiche NIKKOR grazie all’adattatore a baionetta FTZ.