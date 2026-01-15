Nilox Onair: la fitness band essenziale che elimina ogni distrazione digitale

Connect with us

Nel momento dell’anno in cui si cerca un equilibrio tra benessere e nuove abitudini, Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita outdoor, presenta Onair, la fitness band screen-free che punta sull’essenzialità e sulla discrezione. Un dispositivo pensato per riportare l’attenzione sulla persona e invitare a vivere ogni momento in modo consapevole, senza le continue interruzioni e notifiche tipiche dei dispositivi smart tradizionali.

Nilox Onair propone un nuovo paradigma nel mondo dei wearable: è un bracciale che monitora costantemente i principali parametri vitali — frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, pressione e qualità del sonno — senza la presenza di uno schermo. “L’assenza di display elimina notifiche, suoni superflui e la frenesia di controllare continuamente il dispositivo”, restituendo così il piacere di vivere il momento presente.

Dotato di sensori di ultima generazione, Onair garantisce un monitoraggio continuo, 24 ore su 24. Supporta oltre 100 modalità sportive, tra cui corsa, nuoto, yoga e ciclismo, fornendo dati personalizzati per ciascuna attività. Con soli 15 grammi di peso e design ultraleggero, la band è certificata IP68 contro acqua e polvere, mentre la batteria assicura fino a 25 giorni di autonomia. È quindi adatta a ogni contesto, dall’allenamento quotidiano ai momenti di relax o di riposo notturno.

A completare l’esperienza c’è la nuova app Nilox Onair, sviluppata internamente per integrarsi in modo fluido con il bracciale. L’app raccoglie tutte le informazioni registrate dal dispositivo e offre funzioni aggiuntive come un diario per annotare umore, alimentazione e attività quotidiane, un calendario di monitoraggio del ciclo femminile e oltre 20 esercizi di meditazione guidata dedicati alla respirazione, alla concentrazione e al sonno. Tutto è racchiuso in un’interfaccia chiara e intuitiva, concepita per un’esperienza d’uso semplice e immediata.

Quando non collegato all’app, Onair continua a registrare i dati in memoria fino a 14 giorni, sincronizzandoli automaticamente non appena torna online. Una funzione particolarmente utile per chi pratica sport all’aria aperta e preferisce allenarsi senza portare con sé lo smartphone.

L’attenzione allo stile completa la proposta: in ogni confezione sono inclusi due cinturini morbidi e traspiranti, per personalizzare il look in base all’occasione. Il dispositivo è disponibile in quattro varianti colore — nero, blu, rosa e grigio — per adattarsi a gusti differenti e a un pubblico trasversale. Grazie al design discreto e compatto, Onair può essere indossato accanto a un orologio tradizionale o a uno smartwatch, integrandosi perfettamente nello stile personale di ciascuno.

Nilox Onair non prevede abbonamenti e arriva sul mercato con un prezzo consigliato di 49,99 euro, disponibile nei principali negozi di elettronica e online sul sito ufficiale Nilox. Una proposta che combina innovazione, semplicità e benessere quotidiano, offrendo una tecnologia che accompagna — anziché invadere — la vita di ogni giorno.

