Nintendo porta Nintendo Switch 2 e grandi anteprime alla Milan Games Week & Cartoomics 2025

Nintendo conferma la sua partecipazione alla Milan Games Week & Cartoomics 2025, che si terrà dal 28 al 30 novembre presso Fiera Milano (Rho). L’azienda giapponese accoglierà il pubblico nel padiglione 18, all’interno dell’area Electric Town, con un grande stand di circa 1000 metri quadrati e oltre 110 postazioni di gioco dedicate a Nintendo Switch 2, la nuova console della casa di Kyoto.

Protagoniste assolute saranno le esclusive della piattaforma, tra cui Mario Kart World, un ambizioso gioco di corse ambientato in un ampio mondo interconnesso, Donkey Kong Bananza, l’avventura 3D che riporta in scena DK e Pauline, Kirby Air Riders, il frenetico titolo d’azione su veicoli con Kirby e la sua crew, e Leggende Pokémon: Z-A, che condurrà i visitatori alla scoperta dei Pokémon megaevoluti in intense battaglie in tempo reale.

All’interno dello spazio sarà allestita anche un’area tematica dedicata a Leggende Pokémon: Z-A, con esperti Allenatori pronti a svelare i segreti del gioco e spettacolari statue dedicate a Mega Lucario e Mega Gardevoir. Non mancheranno inoltre le aree My Nintendo e My Nintendo Store, dove gli utenti potranno registrarsi per ottenere punti platino, gadget esclusivi e sconti dedicati, nonché una zona riservata al Filtro Famiglia per conoscere le funzionalità di parental control di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Tra le grandi anteprime giocabili annunciate, spiccano i nomi più attesi dai fan di tutto il mondo. Metroid Prime 4: Beyond segna il ritorno di Samus Aran con una nuova avventura d’azione e una fluidità fino a 120 fps in 4K, mentre Resident Evil Requiem offrirà una doppia visuale, in prima e in terza persona, per un’esperienza survival horror più immersiva che mai. A seguire, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection inviterà i giocatori a vivere un viaggio nel mondo dei Monstie, esplorando terre inedite e combattendo al loro fianco, mentre ELDEN RING Tarnished Edition farà il suo debutto italiano su Nintendo Switch 2.

L’area Nintendo offrirà anche la possibilità di sfidarsi in compagnia grazie a Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, e di riscoprire la magia dei classici con Nintendo GameCube – Nintendo Classics, la collezione dedicata ai grandi titoli dell’epoca GameCube ora accessibili tramite l’abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Per i più nostalgici o per chi desidera rivivere le grandi avventure, saranno presenti anche Pikmin 4 e Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

La line-up sarà completata da una serie di titoli sviluppati da partner esterni, tra cui Hollow Knight: Silksong, Hades II, EA SPORTS FC 26, DRAGON BALL: Sparking! ZERO, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, Hogwarts Legacy, GUILTY GEAR, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e Little Nightmares III.

Inoltre, tutti i visitatori potranno partecipare all’iniziativa My Nintendo Check-In: registrando il proprio codice QR associato all’account personale, sarà possibile ottenere 100 punti platino e una spilla esclusiva di Super Mario.

Con decine di postazioni, nuove esperienze interattive e una ricca selezione di anteprime, lo stand Nintendo si prepara a essere uno dei principali poli d’attrazione dell’evento. Tutto è pronto per l’edizione più grande e spettacolare di Milan Games Week & Cartoomics, all’insegna del divertimento e dell’innovazione firmati Nintendo.

