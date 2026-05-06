Nissan ARIYA MY26: design rinnovato e tecnologie evolute per il massimo comfort

Nissan svela ARIYA MY26 con frontale ridisegnato, tecnologie di ultima generazione e comfort superiore. Nuova suite Google e Vehicle-to-Load.

Nissan presenta la nuova ARIYA MY26, ridefinendo stile e innovazione nella mobilità elettrica. Il modello si distingue per un frontale completamente ridisegnato, cerchi in lega di nuova concezione e dettagli che rafforzano il carattere futurista secondo la filosofia del marchio. Il pannello frontale in tinta con la carrozzeria e la V-Motion reinterpretata donano un aspetto deciso e minimalista a un SUV che mira a imporsi tra i protagonisti dell'elettrico di nuova generazione.

I nuovi cerchi da 19 e 20 pollici, in alluminio e resina, aggiungono un raffinato contrasto visivo, mentre la console centrale ampliata raggiunge una capienza di 3,2 litri e integra un caricatore wireless da 15W di ultima generazione.

Sospensioni ottimizzate e tecnologie avanzate di assistenza alla guida migliorano ulteriormente il comfort di marcia, offrendo maggiore stabilità, vibrazioni ridotte e una guida più fluida soprattutto sulle lunghe percorrenze. La presenza di sistemi di assistenza come il controllo adattivo della distanza favorisce una guida rilassata anche nel traffico intenso, supportando accelerazione, decelerazione e frenata, riducendo così l'affaticamento del conducente.

ARIYA MY26 integra la nuova generazione di NissanConnect con suite Google, garantendo connettività avanzata sia dentro che fuori dall'abitacolo. Il sistema Vehicle-to-Load da 11 kW consente un utilizzo bidirezionale dell'energia, mentre la ricarica rapida in corrente continua raggiunge fino a 130 kW a seconda dei mercati e delle versioni.

Per il mercato italiano resta disponibile la gamma Nissan ARIYA, proposta in tre allestimenti: ENGAGE, ADVANCE ed EVOLVE. ENGAGE apre la gamma con batteria da 63 kWh, trazione 2WD e autonomia fino a 404 km. Gli interni sono spaziosi e tecnologici, con due display TFT da 12,3 pollici e numerosi sistemi di sicurezza come e-Pedal Step e frenata di emergenza intelligente. L'app NissanConnect Services consente la gestione remota di navigazione, clima e monitoraggio della batteria.

ADVANCE rappresenta la versione intermedia e si distingue per le opzioni di batteria da 63 o 87 kWh, potenza fino a 242 CV e autonomia fino a 533 km. Offre dotazioni aggiuntive come ProPILOT con Navi-link, Around View Monitor, sedili e volante riscaldabili e portellone posteriore hands-free.

EVOLVE, il top di gamma, introduce il sofisticato sistema e-4ORCE a trazione integrale, potenza fino a 306 CV e autonomia fino a 509 km. Include tetto panoramico apribile, head-up display, impianto Bose e ProPILOT Park per il parcheggio automatico.

La nuova Nissan ARIYA MY26 rappresenta un salto qualitativo sia in termini di design che di tecnologia, confermando la volontà della casa automobilistica di guidare il segmento dei SUV elettrici con soluzioni all'avanguardia per comfort, sicurezza e connettività.