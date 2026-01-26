Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nissan celebra l’International Day of Clean Energy con il concept Ariya a energia solare

Published

In occasione dell’International Day of Clean Energy, Nissan svela una visione concreta della mobilità di domani con il concept Nissan Ariya alimentato a energia solare, un progetto che dimostra come i veicoli elettrici possano sfruttare la fonte rinnovabile più abbondante al mondo: il sole. Non si tratta solo di stile o sperimentazione, ma di una tecnologia capace di ridurre la dipendenza dalle colonnine e aumentare l’autonomia quotidiana in modo naturale.

Il concept nasce dal lavoro congiunto degli ingegneri del team Advanced Product Planning di Nissan a Dubai e del team Powertrain Planning di Barcellona. La base è la Nissan Ariya, equipaggiata con 3,8 m² di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza integrati in cofano, tetto e portellone posteriore. I pannelli, realizzati in polimero e vetro, trasformano la luce solare in corrente continua che viene gestita da un controller avanzato progettato per ottimizzare l’uso dell’energia e supportare direttamente il sistema di trazione elettrica.

La tecnologia sviluppata per il concept Ariya consente all’auto di produrre energia sia durante la sosta sia mentre è in movimento. Questo significa che il veicolo può accumulare elettricità semplicemente parcheggiando al sole o guidando in condizioni di buon irraggiamento. Il risultato è un’esperienza di utilizzo più libera, con meno soste obbligate alle infrastrutture di ricarica.

I test su strada hanno dimostrato che, in condizioni ideali, il sistema può garantire fino a 23 km di autonomia aggiuntiva al giorno. In una città come Barcellona, caratterizzata da elevata esposizione solare, la media è di 17,6 km di autonomia giornaliera generata dal sole. Su scala globale i risultati restano significativi: circa 10,2 km al giorno a Londra, 18,9 km a Nuova Delhi e 21,2 km a Dubai.

In termini pratici, questo si traduce in una riduzione della frequenza di ricarica compresa tra il 35% e il 65%, a seconda dell’uso del veicolo. Anche durante la guida l’energia solare lavora in modo continuo: un viaggio di due ore e 80 chilometri può generare 0,5 kWh di energia pulita, aggiungendo fino a 3 km di autonomia gratuita a zero emissioni.

Il valore del concept Nissan Ariya solare non è solo tecnologico, ma anche sociale. Grazie alla ricarica autonoma, i clienti possono beneficiare di intervalli più lunghi tra una ricarica e l’altra, costi di gestione più bassi e maggiore tranquillità, soprattutto per chi ha accesso limitato alle infrastrutture di ricarica pubbliche o private.

L’idea di fondo è semplice e ambiziosa allo stesso tempo: un’auto elettrica che produce da sola parte dell’energia che consuma. È da questa domanda che nasce la collaborazione tra Nissan e Lightyear, azienda olandese specializzata in mobilità solare, che ha fornito pannelli di nuova generazione poi adattati dal team Nissan sulla piattaforma Ariya.

I test su lunghe percorrenze, tra cui un viaggio di 1.550 km dai Paesi Bassi a Barcellona, hanno mostrato come l’integrazione solare possa ridurre drasticamente le soste. Per un pendolare che percorre circa 6.000 km all’anno, le ricariche annuali potrebbero scendere da 23 a sole 8.

Shunsuke Shigemoto, Vice President ePowertrain & Internal Combustion Engine Powertrain, Technology Research & Advanced Engineering & Chief Powertrain Engineer di Nissan AMIEO, ha sottolineato il valore strategico del progetto dichiarando che innovazione e sostenibilità devono procedere insieme. Secondo Nissan, esplorare modalità con cui i veicoli possano generare energia rinnovabile significa offrire più libertà di movimento e meno dipendenza dalla ricarica tradizionale.

Il concept Ariya solare non rappresenta solo un traguardo tecnico, ma una visione concreta su come evolverà la mobilità elettrica, rendendola più autonoma, efficiente e accessibile.

Il progetto si inserisce nella strategia globale Nissan che punta alla neutralità carbonica entro il 2050 sull’intero ciclo di vita dei prodotti e delle attività aziendali. L’integrazione della ricarica solare nei veicoli elettrici apre nuove possibilità per ridurre l’impatto ambientale, migliorare l’efficienza energetica e trasformare l’auto in un elemento attivo della transizione ecologica.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

“Le Iene presentano: Inside – Il Belpaese”: un viaggio tra trent’anni di Italia

Spettacolo

“Juventus. Primo amore”: al cinema il documentario che celebra il decennio d’oro bianconero

Spettacolo

Halsey torna in Italia: unica data a Milano il 24 giugno 2026

Spettacolo

UMBERTO TOZZI: al via il 5 marzo da Eboli (Salerno) “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”

Società

Giocattoli e prima infanzia: collezionabili, licenze e sicurezza guidano la ripresa

Tecnologia

Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition: tecnologia e stile per gli atleti di Milano Cortina 2026

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia la nuova BYD APP per una gestione intelligente dei veicoli elettrici

Spettacolo

GattoToro celebra il suo “Noncompleanno”: il nuovo singolo dal 30 gennaio e un live a Milano

Spettacolo

LEO GASSMANN in gara alla 76° edizione del FESTIVAL DI SANREMO con il brano “NATURALE”

Società

“È sempre Cartabianca”: questa sera il reportage da Minneapolis sull’omicidio di Alex Pretti

Motori

I nuovi SUV Citroën C3 Aircross e C5 Aircross protagonisti del Radio Italia Winterland Tour 2026

Motori

Hyundai “Run to Progress”: ogni passo conta verso un futuro migliore

Motori

Nuova Jeep Compass: Milano celebra l’avventura con Radio Deejay

Motori

Porsche Italia si conferma terzo mercato singolo in Europa nel 2025. Record di vendite per la 911

Motori

Pirelli lancia la terza generazione di Scorpion, il pneumatico progettato per i SUV

Motori

Nissan celebra l’International Day of Clean Energy con il concept Ariya a energia solare

Spettacolo

Achille Lauro conquista Milano e firma un 2026 da record: quattro sold out nella stessa città

Spettacolo

Cuta annuncia “PARACULO”: il debutto discografico che sfida ogni etichetta
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BYD lancia la nuova BYD APP per una gestione intelligente dei veicoli elettrici

BYD, leader globale nella mobilità elettrica, presenta la BYD APP, la nuova applicazione mobile ufficiale dedicata ai propri clienti. Si tratta di uno strumento...

5 ore ago

Motori

I nuovi SUV Citroën C3 Aircross e C5 Aircross protagonisti del Radio Italia Winterland Tour 2026

Grande successo per la seconda tappa del Radio Italia Winterland Tour 2026, che dopo l’esordio a Prato Nevoso (CN) ha fatto tappa a Bardonecchia...

6 ore ago

Motori

Hyundai “Run to Progress”: ogni passo conta verso un futuro migliore

Hyundai rinnova per il 2026 il proprio impegno nel mondo del running con il progetto “Run to Progress”, confermandosi Official Automotive Partner delle principali...

6 ore ago

Motori

Nuova Jeep Compass: Milano celebra l’avventura con Radio Deejay

Milano ha accolto con entusiasmo il debutto della Nuova Jeep Compass, trasformando la Fabbrica del Vapore in un palcoscenico dove si sono incontrati spirito...

6 ore ago