Nissan: le batterie della LEAF per lo stoccaggio energetico a Fiumicino

Nissan contribuisce a fornire energia pulita su larga scala attraverso il ricondizionamento dei pacchi batteria destinati al BESS (Battery Energy Storage System) PIONEER per l’Aeroporto di Fiumicino di Aeroporti di Roma (ADR), il più grande hub di trasporto internazionale d’Italia.

L’iniziativa, co-finanziata dall’Innovation Fund EU, rientra nell’ambizione di ADR di raggiugere zero emissioni nette entro il 2030 e dimostra il potenziale della tecnologia dei veicoli elettrici “a fine vita” per fornire energia pulita e flessibile con impiego di batterie che vanno oltre l’utilizzo sui veicoli.

In totale, il BESS ha una capacità di 10 MWh di elettricità. Nissan ha fornito 84 batterie di seconda vita per Nissan LEAF, per un totale di 2,1 MWh di accumulo energetico, al system integrator Loccioni, che ha realizzato il sistema di accumulo energetico per Enel.

Il BESS è accoppiato ad un impianto fotovoltaico di 55.000 pannelli solari che produrrà 31 GWh di energia rinnovabile all’anno per fornire energia pulita e affidabile ai terminal aeroportuali, nonché servizi flessibili alla rete elettrica italiana.

Le batterie riutilizzate Gen 3 da 30 kWh e Gen 4 da 40 kWh delle LEAF, provenienti da veicoli ad alto chilometraggio e da resi in garanzia, sono state accuratamente riqualificate per soddisfare rigorosi standard di sicurezza e prestazioni.

Soufiane El Khomri, Nissan Energy Director per la regione Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania (AMIEO), ha dichiarato: “Questo progetto non solo dimostra la fattibilità di reimpiego a lungo termine delle batterie per veicoli elettrici in ambienti difficili, ma sottolinea anche l’impegno di Nissan per una gestione sostenibile delle batterie a fine vita.

“Il nostro team è coinvolto nell’integrazione tecnica delle batterie di seconda vita nel BESS, nella simulazione della durata delle batterie e nella fornitura di garanzie per le loro prestazioni nel nuovo sistema. Altrettanto importante, una volta che le batterie raggiungono la fine del loro ciclo di vita utile in questo progetto, ci assumiamo la piena responsabilità del loro riciclo”.

Nissan vanta una storia di collaborazioni di successo con Loccioni ed Enel. Progetti simili di accumulo di energia, come il BESS di Melilla in Spagna e lo storage in uso nei Nomadic Labs Loccioni, hanno dimostrato l’efficacia e l’affidabilità della tecnologia Nissan per le batterie di seconda vita nel fornire soluzioni energetiche stabili e rinnovabili.

El Khomri ha aggiunto: “Stiamo trasformando potenziali rifiuti in preziose risorse energetiche. La nostra strategia di riutilizzo non solo supporta progetti industriali su larga scala come per Aeroporti di Roma a Fiumicino, ma mostra anche il potenziale per l’uso domestico, ad esempio come riserva in caso di interruzioni di corrente.

“Continuando ad aumentare il riutilizzo e il riciclo delle batterie, stiamo portando avanti la nostra missione più ampia verso un futuro più pulito e più efficiente dal punto di vista energetico.”

“Siamo integratori di persone, idee, tecnologie. – commenta Enrico Loccioni, Fondatore e Presidente di Loccioni – con PIONEER abbiamo costruito un ponte tra due mondi in viaggio verso la decarbonizzazione: l’energia e la mobilità. Al centro resta sempre la qualità, delle persone, dei progetti, delle innovazioni, che è un altro modo di dire sostenibilità.”