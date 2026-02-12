Connect with us

Nissan registra solidi progressi nel terzo trimestre e rivede al rialzo le previsioni per l’anno fiscale 2025

Nissan Motor Co., Ltd. ha riportato progressi significativi nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2025, con un utile operativo positivo pari a 17,5 miliardi di yen, malgrado il contesto economico complesso e l’impatto di dazi e fluttuazioni valutarie. La casa automobilistica giapponese ha deciso di rivedere al rialzo le previsioni per l’intero esercizio, indicando segnali di consolidamento della ripresa.

Nei primi nove mesi al 31 dicembre 2025, Nissan ha registrato ricavi netti consolidati per 8,6 trilioni di yen e un utile operativo di -10,1 miliardi di yen, in netto miglioramento rispetto ai trimestri precedenti. Le unità vendute a livello globale sono state 2,26 milioni, con performance trainate principalmente dai mercati statunitense e cinese.

Nonostante le difficoltà dovute al calo dei volumi e all’impatto dei dazi, l’azienda ha evidenziato un miglioramento della gestione dei costi. La riduzione dei costi fissi e le efficienze produttive hanno permesso a Nissan di stabilizzare le operazioni. La liquidità complessiva ha raggiunto 3,6 trilioni di yen, di cui 2,1 trilioni in contanti, confermando la solidità finanziaria del gruppo. L’utile netto per i primi nove mesi si attesta a -250,2 miliardi di yen, influenzato dalla diminuzione dei proventi delle società partecipate e dai costi di ristrutturazione.

Nel dettaglio, il terzo trimestre ha portato ricavi per 2.999,3 miliardi di yen e un utile operativo di 17,5 miliardi, contro i 31,1 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’utile netto si è attestato a -28,3 miliardi di yen.

Guardando al futuro, Nissan ha aggiornato le previsioni per l’intero anno fiscale prevedendo ricavi netti di 11,9 trilioni di yen e un utile operativo di -60 miliardi, con un miglioramento di 215 miliardi rispetto alle stime precedenti. L’utile netto previsto rimane negativo, pari a -650 miliardi di yen, soprattutto per componenti contabili non monetarie. Il volume globale di vendite stimato è di 3,2 milioni di unità.

Parte integrante della ripresa di Nissan è il piano industriale Re:Nissan, che punta a raggiungere un utile operativo positivo nel settore automotive e un flusso di cassa positivo entro l’anno fiscale 2026, escluso l’impatto dei dazi. L’azienda prevede risparmi variabili per 240 miliardi di yen, grazie a migliaia di iniziative già in fase di implementazione. Inoltre, ha realizzato finora tagli ai costi fissi per 160 miliardi di yen, in anticipo rispetto all’obiettivo di 250 miliardi previsto entro il 2026.

Sul fronte produttivo, Nissan ha annunciato le azioni riguardanti tutti i sette stabilimenti oggetto di consolidamento, completando un importante passo del piano industriale. Il miglioramento dei costi orari di ingegneria ha già raggiunto il 15%, avvicinandosi al target del 20%.

Il presidente e CEO Ivan Espinosa ha dichiarato: “Stiamo realizzando solidi progressi nell’ambito del piano Re:Nissan grazie all’impegno dei dipendenti di tutta l’azienda. Abbiamo annunciato tutti i sette siti produttivi oggetto di consolidamento in soli dieci mesi, dimostrando l’adozione di una rigorosa disciplina gestionale e progressi significativi nel miglioramento dei costi fissi. Nonostante la costante pressione sulle vendite e l’impatto dei dazi, continuiamo a mantenere elevata la nostra attenzione sulle attività operative e sul rinnovamento della nostra gamma prodotti. Sebbene l’anno fiscale 2025 rifletterà una perdita netta significativa, dovuta principalmente a componenti contabili non monetarie, tali azioni sono necessarie per rafforzare la nostra performance operativa di lungo periodo. Continueremo a consolidare la nostra base finanziaria e a incrementare i ricavi attraverso l’introduzione di nuovi modelli competitivi, sostenendo così il percorso verso gli obiettivi del piano Re:Nissan.”

Con questi risultati, Nissan conferma la sua volontà di rafforzare la competitività e la sostenibilità del proprio business, mantenendo un approccio prudente ma proattivo verso il prossimo biennio fiscale.

