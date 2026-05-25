Debutta a Milano Altitude Lounge: rooftop tra moda, business e sunset vibes

Milano si prepara ad accogliere un nuovo protagonista dell'intrattenimento di alta gamma: Altitude Lounge, format itinerante nato da un'idea di Vanessa Grey e Andrea Ciorciaro, debutta il 28 maggio sulla Terrazza Highline con vista spettacolare sul Duomo. L'evento promette una combinazione esclusiva di musica, moda, networking e suggestive atmosfere da tramonto, coinvolgendo un pubblico dinamico e internazionale.



La serata inaugurale partirà dalle 19:00 alle 23:00 e vedrà la partecipazione speciale di Vanessa Grey, speaker di RTL 102.5 e cantante, come Special Guest. Il DJ set firmato Tiasdj accompagnerà gli ospiti tra sonorità raffinate, sunset vibes e mood cosmopolita.



Fulcro della proposta è la ricerca di esperienze immersive che intrecciano fashion, cooking e occasioni di business. Altitude Lounge nasce con l'obiettivo di creare un nuovo punto di riferimento per l'intrattenimento lifestyle e uno spazio per il networking ad alto livello.



Tra gli highlight della serata, una sfilata esclusiva del brand Beatrice Couture per Etoile Sposa Milano porterà sulla passerella una visione di bridal fashion contemporanea ed elegante. La collaborazione con Matrimoni e Musica aggiungerà momenti di spettacolo e intrattenimento, impreziosendo ulteriormente l'evento.



Non manca una raffinata cake experience curata dal celebre cake designer Adolfo Stefanelli, noto per aver creato la torta del film Il Diavolo Veste Prada, che firmerà una creazione esclusiva per il debutto della serata.



Altitude Lounge promette così di unire estetica, intrattenimento e relazioni autentiche nei rooftop più iconici, rivolgendosi a chi ricerca tendenze contemporanee e connessioni internazionali. Il format, dopo la tappa milanese, farà tappa anche in città come Monaco, Roma e Courmayeur con la volontà di costruire una community internazionale attenta al lifestyle e alle nuove frontiere dell'intrattenimento.