Nolan ad EICMA 2024: nuova collezione tra Campioni del Mondo e interattività

All’interno di uno stand dal concept moderno e dall’estetica accattivante, Nolan si prepara a stupire i visitatori di EICMA 2025, l’evento internazionale dedicato alle due ruote. Gli appassionati avranno l’occasione di immergersi in una esperienza unica per scoprire una collezione di caschi che ridefinisce il marchio italiano in chiave contemporanea. Disposti come opere d’arte, i caschi saranno esposti su piedistalli che consentiranno di ammirarli da ogni angolazione, esaltando nuove colorazioni, verniciature e dettagli grafici, tutti visibili su spettacolari ledwall attorno allo stand.

Un percorso sensoriale fatto di luci, suoni e immagini guiderà i visitatori alla scoperta della nuova collezione. Grazie alla gamification, l’esperienza diventerà ancora più coinvolgente: con Selfiewall, ogni partecipante potrà scattare un selfie e vederlo proiettato in tempo reale sui grandi schermi, diventando protagonista allo stand Nolan. Con Choose Your Style, sarà invece possibile scegliere e votare il casco preferito, contribuendo a una classifica quotidiana che eleggerà il casco più apprezzato dai visitatori.

Momenti speciali con i campioni dello sport arricchiranno ulteriormente l’esperienza Nolan. Tra gli ospiti di spicco ci saranno Casey Stoner, che rinnova la sua collaborazione come Ambassador Nolan fino al 2025, Andrea Iannone, pilota del Campionato Mondiale Superbike, e Carlos Checa, che celebra trent’anni di collaborazione con il marchio italiano. I tre campioni saranno intervistati live da Max Temporali presso lo stand 04, Padiglione 14, e successivamente si dedicheranno a una sessione di autografi.

Domenica 10, nel pomeriggio, sarà invece il turno di Andrea Pirillo, giovane e talentuoso content creator, che incontrerà i suoi fan per una sessione di autografi. E come se non bastasse, Casey Stoner tornerà in pista dopo dodici anni di assenza per partecipare alla Champions Charity Race, un’occasione speciale in cui il campione australiano indosserà un casco Nolan con una grafica celebrativa.

La collezione 2025 di Nolan rappresenta un importante punto di svolta per il marchio. Ogni casco, dalle proposte per il commuting urbano ai modelli per la velocità, è stato ripensato con nuovi stili e dettagli estetici. La gamma unisce eleganza e artigianalità, con un design pulito e essenziale, e si contraddistingue per il mix di tinte unite e finiture multistrato. La palette include anche colori inediti creati dai maestri artigiani di Nolan, e ogni casco è impreziosito da dettagli come effetti iridescenti e sovrapposizioni che aggiungono profondità e carattere.

La collezione non si limita a reinterpretare il classico stile italiano, ma esplora anche nuove tendenze, ispirandosi al design contemporaneo, allo streetwear e all’avventura. Le grafiche evocano mondi diversi: dall’estetica urbana a quella automobilistica, sino ai toni outdoor. Nolan punta così a soddisfare le esigenze di un pubblico globale che cerca sicurezza, comfort e unicità in ogni casco.

Ridefinendo lo stile e l’eleganza italiana, la collezione 2025 di Nolan esprime la versatilità e l’identità di ogni motociclista, che sia uno sportivo, un avventuriero o un commuter urbano. Una collezione che rappresenta appieno i valori del Made in Italy: qualità, innovazione e un’estetica senza tempo.