“Non chiamarlo incidente. È una tua scelta”: la nuova campagna ACI per la sicurezza stradale

L’Automobile Club d’Italia lancia una nuova iniziativa di sensibilizzazione che pone l’accento sulla responsabilità individuale alla guida. “Non chiamarlo incidente. È una tua scelta” è lo slogan scelto per la campagna che sarà diffusa a livello nazionale a partire dal 7 novembre 2025, in vista della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada del prossimo 16 novembre.

L’obiettivo è chiaro: cambiare sguardo e linguaggio quando si parla di sinistrosità stradale, superando la visione fatalistica che troppo spesso definisce gli incidenti come eventi inevitabili. La comunicazione di ACI si concentra invece su un principio preciso: ogni comportamento sbagliato, irresponsabile o imprudente può generare conseguenze gravi per sé e per gli altri, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

La campagna prevede sei immagini di forte impatto visivo ed emotivo, accompagnate dallo stesso messaggio, a sottolineare l’importanza di una nuova consapevolezza. Il progetto sarà diffuso sia sui canali social ufficiali di ACI sia attraverso una rete capillare di poster distribuiti presso tutti gli Automobile Club provinciali. Un’azione strutturata per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, coinvolgendo automobilisti, motociclisti, pedoni e ciclisti in un percorso condiviso di responsabilità.

I dati più recenti elaborati da ACI e ISTAT confermano che la sicurezza stradale rimane una sfida aperta. Serve ancora molto impegno per ridurre il numero di sinistri e per radicare una cultura del rispetto delle regole e dell’attenzione reciproca sulle strade italiane.

A sottolineare questo impegno è il commento del Commissario Straordinario di ACI, Generale Tullio del Sette, che ha dichiarato: “I dati sulla sinistrosità recentemente pubblicati da ACI e Istat confermano che c’è ancora molta strada da fare sul cammino della consapevolezza per mettere un freno agli incidenti. L’Automobile Club d’Italia non smetterà mai di battersi per dare il proprio contributo a risolvere questo grave problema”.

Anche il sub commissario ACI, On. Giovanni Battista Tombolato, ribadisce l’importanza del lavoro collettivo: “Ogni passo nella direzione di una maggiore consapevolezza sulla strada è un passo nella giusta direzione. Serve uno sforzo comune di tutti gli attori di questo comparto”.

Infine, le parole del presidente eletto di ACI, Geronimo La Russa, racchiudono il senso più profondo del progetto: “La sicurezza stradale è una conquista che si costruisce nel tempo, con consapevolezza e responsabilità. Anche le parole contano: cambiare il linguaggio significa cambiare la cultura della sicurezza. Questa campagna richiama ciascuno di noi a un impegno concreto, quotidiano e indispensabile, quello per la vita”.

Con questa iniziativa, ACI rilancia la sfida verso una mobilità più sicura e consapevole, puntando non solo sui comportamenti ma anche sulla potenza educativa delle parole. Perché sulla strada ogni scelta fa la differenza.