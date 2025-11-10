Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

“Non chiamarlo incidente. È una tua scelta”: la nuova campagna ACI per la sicurezza stradale

Published

L’Automobile Club d’Italia lancia una nuova iniziativa di sensibilizzazione che pone l’accento sulla responsabilità individuale alla guida. “Non chiamarlo incidente. È una tua scelta” è lo slogan scelto per la campagna che sarà diffusa a livello nazionale a partire dal 7 novembre 2025, in vista della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada del prossimo 16 novembre.

L’obiettivo è chiaro: cambiare sguardo e linguaggio quando si parla di sinistrosità stradale, superando la visione fatalistica che troppo spesso definisce gli incidenti come eventi inevitabili. La comunicazione di ACI si concentra invece su un principio preciso: ogni comportamento sbagliato, irresponsabile o imprudente può generare conseguenze gravi per sé e per gli altri, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

La campagna prevede sei immagini di forte impatto visivo ed emotivo, accompagnate dallo stesso messaggio, a sottolineare l’importanza di una nuova consapevolezza. Il progetto sarà diffuso sia sui canali social ufficiali di ACI sia attraverso una rete capillare di poster distribuiti presso tutti gli Automobile Club provinciali. Un’azione strutturata per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, coinvolgendo automobilisti, motociclisti, pedoni e ciclisti in un percorso condiviso di responsabilità.

I dati più recenti elaborati da ACI e ISTAT confermano che la sicurezza stradale rimane una sfida aperta. Serve ancora molto impegno per ridurre il numero di sinistri e per radicare una cultura del rispetto delle regole e dell’attenzione reciproca sulle strade italiane.

A sottolineare questo impegno è il commento del Commissario Straordinario di ACI, Generale Tullio del Sette, che ha dichiarato: “I dati sulla sinistrosità recentemente pubblicati da ACI e Istat confermano che c’è ancora molta strada da fare sul cammino della consapevolezza per mettere un freno agli incidenti. L’Automobile Club d’Italia non smetterà mai di battersi per dare il proprio contributo a risolvere questo grave problema”.

Anche il sub commissario ACI, On. Giovanni Battista Tombolato, ribadisce l’importanza del lavoro collettivo: “Ogni passo nella direzione di una maggiore consapevolezza sulla strada è un passo nella giusta direzione. Serve uno sforzo comune di tutti gli attori di questo comparto”.

Infine, le parole del presidente eletto di ACI, Geronimo La Russa, racchiudono il senso più profondo del progetto: “La sicurezza stradale è una conquista che si costruisce nel tempo, con consapevolezza e responsabilità. Anche le parole contano: cambiare il linguaggio significa cambiare la cultura della sicurezza. Questa campagna richiama ciascuno di noi a un impegno concreto, quotidiano e indispensabile, quello per la vita”.

Con questa iniziativa, ACI rilancia la sfida verso una mobilità più sicura e consapevole, puntando non solo sui comportamenti ma anche sulla potenza educativa delle parole. Perché sulla strada ogni scelta fa la differenza.

In this article:, , , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Pirelli firma una nuova collaborazione di eccellenza nel mondo delle supercar, equipaggiando la McLaren W1 con tre fitment sviluppati su misura: P Zero R,...

7 ore ago

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Arriva novembre e con esso uno dei momenti più attesi dell’anno per chi è alla ricerca di offerte speciali e promozioni imperdibili: il Black Friday....

7 ore ago

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Durante la Milano Music Week 2025 nasce un progetto che unisce musica, consapevolezza e salute mentale. Si chiama “Casa Restart – Wellbeing for Music...

7 ore ago

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Triumph Motorcycles amplia la propria gamma adventure con due nuovi modelli in edizione speciale, dedicate a chi ama esplorare ogni tipo di terreno con...

7 ore ago