Heineken lancia il nuovo spot Fans Have More Friends dedicato alla Formula 1® a Monza 2026

In occasione della 97ª edizione del Formula 1® Pirelli Gran Premio d'Italia 2026, Heineken presenta il nuovo spot televisivo della piattaforma globale Fans Have More Friends, celebrando la passione per la Formula 1® come potente catalizzatore sociale. Il nuovo TVC, firmato Le Pub e on air fino al 5 settembre, sottolinea come l'adrenalina delle gare possa far nascere amicizie inaspettate tra sconosciuti, con ambassadors d'eccezione: Virgil van Dijk, Max Verstappen e Martin Garrix.

Lo spot mette in scena l'energia unica della Formula 1®, in cui basta un ultimo sorpasso o la tensione prima della bandiera a scacchi per trasformare perfetti sconosciuti in compagni di tifo. Heineken, Global Partner della competizione, celebra così dieci anni di partnership con Formula 1®, rafforzando il suo ruolo di brand che avvicina le persone dentro e fuori dai circuiti grazie alle passioni condivise.

Dati di una recente ricerca globale commissionata da Heineken rivelano che il 38% degli italiani si definisce fan della Formula 1®. Il fandom emerge come una porta d'ingresso verso nuove relazioni: per il 68% degli appassionati favorisce la conoscenza di nuove persone, mentre il 75% trova più coinvolgente vivere insieme emozioni positive come la vittoria del proprio pilota preferito. Il 63% sostiene che anche una delusione condivisa con altri fan risulti più leggera, mentre il 51% dichiara di aver stretto una nuova amicizia grazie a un semplice gesto, come ricevere una birra durante un evento sportivo o musicale.

Ci sono luoghi in cui una passione smette di essere individuale e diventa un'emozione collettiva: Monza è uno di questi. Qui l'adrenalina della Formula 1® si trasforma in un linguaggio universale, capace di superare differenze di provenienza, lingua e cultura e di riunire, giro dopo giro, persone che non si erano mai incontrate prima in un'unica comunità. Da oltre 150 anni Heineken interpreta un ruolo preciso: creare occasioni in cui le persone possano incontrarsi, riconoscersi e sentirsi parte di qualcosa. Una vocazione che da dieci anni celebriamo anche al fianco della Formula 1® e che il nuovo capitolo di Fans Have More Friends porta sullo schermo, mostrando come le passioni condivise possano generare legami inattesi, autentici e destinati a durare ben oltre il circuito, afferma Michela Filippi, Marketing Director di HEINEKEN Italia.

Nello spot, Virgil van Dijk segue la gara durante una cena di gala, Max Verstappen conquista la scena in pista e Martin Garrix interrompe un'intervista per unirsi all'entusiasmo dei tifosi. La Formula 1® diventa così terreno fertile per nuove amicizie: ogni schermo si trasforma in una calamita sociale e ogni giro di pista è un'occasione per condividere emozioni, stringere mani e festeggiare insieme. Il racconto si chiude con il claim Fans Have More Friends e l'ironia della firma Social Networking Since 1873, sottolineando la secolare vocazione di Heineken a favorire connessioni autentiche.

Con questa nuova campagna, Heineken ribadisce il proprio impegno ad avvicinare persone di tutto il mondo grazie alle passioni che le accomunano, nel segno di un'esperienza collettiva che rende ogni Gran Premio non solo una sfida sportiva ma anche un grande momento sociale.