Novità nella Ricerca Google: esperienza fluida tra AI Overview e AI Mode da mobile

Google ha annunciato oggi due importanti aggiornamenti per la Ricerca Google, con l’obiettivo di rendere l’esperienza ancora più intuitiva e naturale. L’azienda punta a offrire un modo semplice e immediato per permettere alle persone di chiedere qualsiasi cosa abbiano in mente, anche in modo complesso o articolato, e trovare risposte chiare e pertinenti.

La prima novità riguarda l’integrazione tra AI Overview e AI Mode da mobile. Da oggi è possibile passare da una panoramica generata dall’intelligenza artificiale a una conversazione interattiva senza interruzioni. L’utente può porre una domanda di follow-up direttamente da AI Overview e iniziare un dialogo continuo con AI Mode sul proprio smartphone, mantenendo il contesto e approfondendo il tema. Secondo quanto osservato durante i test, le persone prediligono un’esperienza che si sviluppi in modo più naturale, potendo formulare più domande consecutive e ottenere risposte coerenti con la conversazione in corso. L’aggiornamento inizia oggi a essere distribuito a livello globale, anche se il rilascio potrebbe non essere immediatamente visibile per tutti.

La seconda grande novità riguarda l’arrivo di Gemini 3 come modello predefinito per AI Overview. Il nuovo passo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale di Google permetterà a un numero ancora maggiore di utenti in tutto il mondo di accedere a panoramiche più complete, precise e contestualizzate direttamente nei risultati di ricerca. Questa scelta conferma la volontà di Google di potenziare ulteriormente il ruolo dell’AI all’interno della Ricerca, rendendola non solo uno strumento per trovare informazioni, ma un vero e proprio assistente cognitivo in grado di comprendere e costruire risposte complesse.

L’obiettivo dichiarato da Google è di consentire alle persone di chiedere alla Ricerca qualsiasi cosa abbiano in mente e trovare esattamente ciò di cui hanno bisogno. Con queste novità, l’esperienza di ricerca si fa sempre più personalizzata, fluida e interattiva, accompagnando l’utente in un percorso di scoperta continuo.

Con l’introduzione di Gemini 3 e l’esperienza conversazionale potenziata su mobile, la Ricerca Google entra in una nuova fase evolutiva, dove l’intelligenza artificiale non solo interpreta le domande, ma impara a comprendere le sfumature del linguaggio e del pensiero umano, avvicinando sempre di più la tecnologia al modo naturale con cui le persone comunicano e cercano risposte.