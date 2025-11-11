Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Un incontro tra passione automobilistica e spirito sportivo ha illuminato la sede torinese di Stellantis, dove i dipendenti hanno potuto scoprire da vicino la Nuova Alfa Romeo Tonale e vivere un’esperienza unica accanto a Jasmine Paolini, ambasciatrice del marchio e protagonista assoluta del tennis mondiale.

L’evento, organizzato all’interno del Centro Stile di via Plava, ha rappresentato un momento di condivisione e orgoglio per la grande famiglia Alfa Romeo. I partecipanti hanno potuto ammirare in anteprima nazionale la nuova versione del C‑SUV del Biscione, simbolo di un design ancora più iconico e di una sportività raffinata. Alcuni fortunati dipendenti hanno anche avuto l’occasione di scendere sul campo per qualche scambio di mini tennis insieme alla campionessa toscana, in un clima di entusiasmo e convivialità.

La Nuova Tonale incarna la più recente evoluzione del DNA Alfa Romeo. Le sue linee rinnovate e scolpite, il nuovo scudetto concavo e il trilobo ridisegnato sottolineano la personalità grintosa del modello. Gli interni, realizzati con materiali pregiati e grande attenzione ai dettagli, trasmettono l’eleganza tipica del marchio. Sotto il cofano, la gamma offre un’ampia scelta di motorizzazioni — Diesel, Ibrida e Plug‑in Hybrid Q4 — pensate per unire prestazioni e sostenibilità.

L’aspetto dinamico resta al centro del progetto: sterzo diretto, freni Brembo dedicati e sospensioni elettroniche DSV assicurano un comportamento su strada autenticamente Alfa Romeo. L’offerta si arricchisce inoltre di tre nuovi colori — Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra — dell’opzione del tetto nero a contrasto e di due inediti allestimenti interni in pelle rossa o Alcantara bicolore. La gamma si articola nelle versioni Tonale, Business, Sprint, Ti e Veloce, fino alla speciale Edizione Milano Cortina 2026.

Protagonista dell’iniziativa, Jasmine Paolini ha confermato il suo forte legame con il marchio italiano. Classe 1996, la tennista ha vissuto un 2024 straordinario, culminato con il titolo WTA 1000 a Dubai, le finali al Roland Garros e a Wimbledon, l’oro olimpico nel doppio di Parigi e la vittoria nella Billie Jean King Cup con la nazionale. Il 2025 ha consolidato il suo status internazionale con un trionfo storico agli Internazionali d’Italia, dove è divenuta la prima azzurra in quarant’anni a imporsi nel torneo.

Con la sua determinazione e la sua genuinità, Paolini incarna perfettamente i valori del Biscione: eleganza, performance e innovazione. Il marchio la considera la sintesi ideale dell’eccellenza italiana, quella combinazione di talento, energia e ottimismo che contraddistingue tanto i migliori sportivi quanto le automobili Alfa Romeo.

Da quando nel 2021 il brand ha trasferito il proprio headquarter nel cuore di Mirafiori, l’area storica delle Officine 83 è divenuta un centro di creatività e collaborazione. È qui che ogni giorno prende forma l’identità moderna di Alfa Romeo, fondata su passione, tecnologia e senso di appartenenza.