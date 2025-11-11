Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Published

Un incontro tra passione automobilistica e spirito sportivo ha illuminato la sede torinese di Stellantis, dove i dipendenti hanno potuto scoprire da vicino la Nuova Alfa Romeo Tonale e vivere un’esperienza unica accanto a Jasmine Paolini, ambasciatrice del marchio e protagonista assoluta del tennis mondiale.

L’evento, organizzato all’interno del Centro Stile di via Plava, ha rappresentato un momento di condivisione e orgoglio per la grande famiglia Alfa Romeo. I partecipanti hanno potuto ammirare in anteprima nazionale la nuova versione del C‑SUV del Biscione, simbolo di un design ancora più iconico e di una sportività raffinata. Alcuni fortunati dipendenti hanno anche avuto l’occasione di scendere sul campo per qualche scambio di mini tennis insieme alla campionessa toscana, in un clima di entusiasmo e convivialità.

La Nuova Tonale incarna la più recente evoluzione del DNA Alfa Romeo. Le sue linee rinnovate e scolpite, il nuovo scudetto concavo e il trilobo ridisegnato sottolineano la personalità grintosa del modello. Gli interni, realizzati con materiali pregiati e grande attenzione ai dettagli, trasmettono l’eleganza tipica del marchio. Sotto il cofano, la gamma offre un’ampia scelta di motorizzazioni — Diesel, Ibrida e Plug‑in Hybrid Q4 — pensate per unire prestazioni e sostenibilità.

L’aspetto dinamico resta al centro del progetto: sterzo diretto, freni Brembo dedicati e sospensioni elettroniche DSV assicurano un comportamento su strada autenticamente Alfa Romeo. L’offerta si arricchisce inoltre di tre nuovi colori — Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra — dell’opzione del tetto nero a contrasto e di due inediti allestimenti interni in pelle rossa o Alcantara bicolore. La gamma si articola nelle versioni Tonale, Business, Sprint, Ti e Veloce, fino alla speciale Edizione Milano Cortina 2026.

Protagonista dell’iniziativa, Jasmine Paolini ha confermato il suo forte legame con il marchio italiano. Classe 1996, la tennista ha vissuto un 2024 straordinario, culminato con il titolo WTA 1000 a Dubai, le finali al Roland Garros e a Wimbledon, l’oro olimpico nel doppio di Parigi e la vittoria nella Billie Jean King Cup con la nazionale. Il 2025 ha consolidato il suo status internazionale con un trionfo storico agli Internazionali d’Italia, dove è divenuta la prima azzurra in quarant’anni a imporsi nel torneo.

Con la sua determinazione e la sua genuinità, Paolini incarna perfettamente i valori del Biscione: eleganza, performance e innovazione. Il marchio la considera la sintesi ideale dell’eccellenza italiana, quella combinazione di talento, energia e ottimismo che contraddistingue tanto i migliori sportivi quanto le automobili Alfa Romeo.

Da quando nel 2021 il brand ha trasferito il proprio headquarter nel cuore di Mirafiori, l’area storica delle Officine 83 è divenuta un centro di creatività e collaborazione. È qui che ogni giorno prende forma l’identità moderna di Alfa Romeo, fondata su passione, tecnologia e senso di appartenenza.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Pirelli firma una nuova collaborazione di eccellenza nel mondo delle supercar, equipaggiando la McLaren W1 con tre fitment sviluppati su misura: P Zero R,...

7 ore ago

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Arriva novembre e con esso uno dei momenti più attesi dell’anno per chi è alla ricerca di offerte speciali e promozioni imperdibili: il Black Friday....

7 ore ago

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Triumph Motorcycles amplia la propria gamma adventure con due nuovi modelli in edizione speciale, dedicate a chi ama esplorare ogni tipo di terreno con...

7 ore ago

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Hyundai inaugura una nuova era creativa con la campagna dedicata alla nuova TUCSON Dark Line, il primo progetto del marchio realizzato in Italia con...

8 ore ago