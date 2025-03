Nuova Audi A5 e-hybrid: l’evoluzione dell’ibrido plug-in firmato quattro anelli

La nuova Audi A5, prodotta a Neckarsulm, rappresenta un passo avanti significativo nel mondo delle berline e station wagon premium. Basata sulla rivoluzionaria piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion), progettata per i modelli con motore termico anteriore longitudinale, la nuova A5 si presenta con dimensioni maggiorate, dotazioni più ricche e una digitalizzazione senza precedenti rispetto alla precedente generazione.

Dopo aver introdotto la tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, Audi A5 accoglie ora la nuova generazione di powertrain plug-in. Da oggi, per rendere immediatamente riconoscibili le nuove versioni PHEV, Audi introduce la denominazione e-hybrid. Secondo il CEO di Audi AG, Gernot Döllner, il 2025 segnerà un’importante espansione della gamma plug-in, con potenze che raggiungeranno i 367 CV e un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

La nuova Audi A5 Avant e-hybrid quattro e Audi A5 e-hybrid quattro sono disponibili in due configurazioni di potenza: 299 CV e 367 CV. Il sistema abbina il motore 2.0 TFSI da 252 CV a un motore elettrico PSM da 143 CV, integrato nel cambio S tronic a 7 rapporti. Le varianti più potenti, con una coppia di 500 Nm, accelerano da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, mentre le versioni da 299 CV impiegano 5,9 secondi. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h, con una punta di 140 km/h in modalità elettrica. La trazione integrale quattro ultra ottimizza l’efficienza attivando la ripartizione della coppia solo quando necessario.

Audi A5 e-hybrid si distingue per un telaio ad alta resistenza torsionale, sospensioni multilink e tre varianti d’assetto. Oltre all’assetto standard, è disponibile una versione sportiva con ribassamento di 20 mm e ammortizzatori adattivi. Lo sterzo progressivo, con servoassistenza e demoltiplicazione variabili, è di serie su tutta la gamma.

Il cuore della nuova Audi A5 PHEV è la batteria da 25,9 kWh nominali (20,7 kWh effettivi), con una capacità energetica superiore del 45% rispetto alla generazione precedente. L’architettura cell-to-pack consente di aumentare densità e capacità senza incrementare gli ingombri. Grazie a questa tecnologia, Audi A5 Avant e-hybrid quattro e Audi A5 e-hybrid quattro possono percorrere in modalità elettrica fino a 105 km WLTP.

La potenza massima di ricarica in corrente alternata (AC) passa da 7,4 kW a 11 kW, permettendo un “pieno” di energia in sole 2,5 ore. I consumi sono sorprendentemente contenuti: Audi A5 Avant e-hybrid quattro 299 CV consuma 2,1-2,6 litri/100 km, con emissioni di 47-60 g/km di CO2.

Audi A5 e-hybrid predilige la modalità elettrica (EV) per massimizzare l’efficienza e il recupero energetico. In alternativa, è possibile selezionare la modalità Hybrid, che adatta il funzionamento dei motori in base al tragitto e alle condizioni di guida. La gestione intelligente consente anche di preservare l’energia per le fasi finali del viaggio, mantenendo la batteria carica fino al 75% in caso di necessità.

Audi A5 Avant e-hybrid quattro e Audi A5 e-hybrid quattro sono disponibili negli allestimenti Business, Business Advanced e S line edition. Già dalla versione base, le dotazioni comprendono sterzo progressivo, climatizzatore trizona, cerchi in lega da 18 pollici, park assist con retrocamera, sedili sportivi riscaldabili, Audi sound system da 180 Watt e proiettori a LED.

Le nuove Audi A5 Avant e-hybrid quattro e Audi A5 e-hybrid quattro arriveranno nelle concessionarie italiane nel secondo trimestre del 2025. I prezzi partiranno da 66.700 euro per la versione Avant e 64.300 euro per la berlina. Con queste nuove versioni, Audi conferma il proprio impegno nell’elettrificazione, offrendo soluzioni che uniscono lusso, prestazioni ed efficienza ambientale.