Nuova Audi A6 Avant: l’evoluzione della station wagon premium

Audi alza l’asticella nel segmento delle station wagon di lusso con la nuova A6 Avant, una vettura che incarna il massimo dell’evoluzione tecnologica, dell’efficienza aerodinamica e della digitalizzazione. Basata sulla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion), questa generazione proietta il piacere di guida a un livello superiore, combinando comfort e sportività con soluzioni ingegneristiche all’avanguardia.

Con una lunghezza di 4,99 metri e un passo di 2,93 metri, la nuova Audi A6 Avant si distingue per linee affilate e una silhouette elegante, che non sacrifica la spaziosità interna. Il coefficiente aerodinamico di 0,25, il migliore mai registrato per una station wagon termica Audi, testimonia il lavoro svolto in galleria del vento per migliorare efficienza e prestazioni.

Le feritoie attive sul frontale e le air curtain sulle fiancate riducono le turbolenze, mentre lo spoiler al tetto e l’estrattore posteriore ottimizzano i flussi d’aria, contribuendo a un’esperienza di guida più silenziosa e stabile. L’isolamento acustico migliorato del 30% rispetto alla generazione precedente garantisce un comfort di viaggio senza precedenti.

Al lancio, la gamma motori prevede un 2.0 TDI da 204 CV, disponibile sia con trazione anteriore che integrale quattro ultra, e un potente V6 3.0 TFSI da 367 CV con trazione integrale e differenziale sportivo posteriore. Entrambi i propulsori beneficiano della tecnologia MHEV plus a 48 Volt, che non solo riduce consumi ed emissioni, ma permette anche il recupero di energia in frenata e la marcia a zero emissioni in determinate situazioni.

Il cuore del sistema è il powertrain generator (PTG), capace di fornire fino a 24 CV e 230 Nm di coppia elettrica, intervenendo nelle fasi di decelerazione con una frenata elettroidraulica che ottimizza il recupero energetico fino a 25 kW.

Successivamente, la gamma verrà arricchita da versioni plug-in hybrid, disponibili in due livelli di potenza, consolidando l’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile.

Il telaio evoluto di nuova Audi A6 Avant adotta sospensioni multilink e una scocca a rigidità torsionale migliorata. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili in opzione, consentono la regolazione dell’altezza da terra in base alla modalità di guida selezionata, garantendo comfort e sportività in ogni situazione.

Per la prima volta su A6, il setup preferito può essere impostato tramite comando vocale. Inoltre, le versioni a trazione quattro possono essere dotate di sterzo integrale, che migliora l’agilità a bassa velocità e la stabilità in autostrada, grazie alla sterzatura delle ruote posteriori fino a 5 gradi in controfase.

L’abitacolo della nuova A6 Avant è una vera e propria centrale tecnologica, grazie all’architettura elettronica E3 1.2, già vista su Audi Q6 e-tron. Il sistema operativo è basato su Android Automotive OS e integra un assistente vocale intelligente potenziato dall’intelligenza artificiale ChatGPT.

L’IA migliora l’esperienza utente offrendo risposte più precise e interattive, imparando dalle abitudini del guidatore e fornendo suggerimenti proattivi per la regolazione di climatizzazione, navigazione e intrattenimento. La strumentazione digitale include display ad alta risoluzione e un’interfaccia personalizzabile, mentre gli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA) garantiscono sempre le ultime novità tecnologiche senza necessità di recarsi in concessionaria.

La nuova A6 Avant adotta i rivoluzionari proiettori LED Digital Matrix, dotati di tecnologia DMD (Digital Micromirror Device), capaci di proiettare segnali di avvertimento sulla strada per migliorare la sicurezza stradale.

Al posteriore, i gruppi ottici OLED di seconda generazione non solo migliorano la visibilità, ma fungono da veri e propri display interattivi, avvisando gli altri utenti della strada in caso di pericoli. Sette firme luminose personalizzabili permettono ai proprietari di scegliere lo stile di illuminazione preferito tramite il sistema MMI o l’app myAudi.

La nuova Audi A6 Avant sarà disponibile sul mercato italiano nel secondo trimestre del 2025, con prezzi a partire da 69.350 euro per l’allestimento Business. A completare la gamma, le versioni Business Advanced e S line edition, con dotazioni più ricche e un carattere ancora più sportivo.