Nuova BMW R 1300 RT: ritorna la regina dei viaggi

BMW Motorrad alza nuovamente l’asticella del motociclismo di lusso con il lancio della nuova BMW R 1300 RT, una moto che ridefinisce i canoni del turismo a lunga percorrenza. Il modello, presentato ufficialmente il 29 aprile 2025, si distingue per un connubio perfetto tra design alleggerito, prestazioni sportive e innovazioni tecnologiche, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti, tanto su lunghi viaggi quanto su strade extraurbane ricche di curve.

La R 1300 RT nasce per proseguire il successo della gamma RT, consolidando il suo ruolo di riferimento tra le moto touring premium. Il nuovo motore boxer bicilindrico da 1.300 cc raggiunge una potenza di 145 CV a 7.750 giri/min, con una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min: numeri che fanno di questa unità il motore boxer più potente mai prodotto in serie da BMW. Oltre alla forza bruta, il propulsore si distingue per una fluidità d’erogazione impeccabile, grazie alla tecnologia BMW ShiftCam e all’ottimizzazione dell’efficienza ai massimi livelli.

La maneggevolezza della R 1300 RT è frutto di una progettazione completamente nuova del telaio. Il nuovo telaio in lamiera d’acciaio e il posteriore in alluminio a traliccio garantiscono una distribuzione dei pesi più centrata, migliorando la precisione in frenata, la stabilità e la reattività. Il tutto è potenziato dal sistema sospensivo EVO Telelever all’anteriore ed EVO Paralever al posteriore, che offrono comfort e controllo senza compromessi, perfetti per affrontare qualsiasi terreno.

Il vero salto generazionale arriva con l’introduzione dell’Automated Shift Assistant (ASA), disponibile come optional, che permette di scegliere tra cambiata manuale o automatica con una frizione completamente automatizzata. Una soluzione che migliora l’esperienza di guida soprattutto nei tragitti urbani o nei lunghi viaggi.

La sospensione elettronica Dynamic ESA è di serie, ma la vera rivoluzione è rappresentata dal nuovo Dynamic Chassis Adaption (DCA). Questo sistema introduce due assetti di guida selezionabili che regolano dinamicamente smorzamento, rigidità della molla e altezza da terra, adattandosi in tempo reale allo stile di guida e alle condizioni stradali, per un bilanciamento perfetto tra dinamismo e comfort.

Il restyling estetico della BMW R 1300 RT è pensato per essere più dinamico e leggero alla vista. Le carenature laterali integrate e regolabili ottimizzano la protezione contro vento e intemperie, mentre le quattro varianti cromatiche – Alpine White 3, Triple Black, Impulse in Racing Blue metallic e Option 719 Camargue – soddisfano le esigenze di ogni motociclista, dal più sportivo al più raffinato.

La posizione di guida è stata ripensata con un triangolo ergonomico rivisitato, che porta il pilota più in avanti per migliorare il controllo della moto senza rinunciare al comfort nei lunghi tragitti. Anche il passeggero gode di benefici tangibili, con valigie laterali che aumentano lo spazio per le gambe e una sella allungata per una maggiore libertà di movimento.

La nuova R 1300 RT introduce anche un sistema bagagli completamente ripensato. Le valigie laterali da 27 litri sono ora elettrificate, dotate di illuminazione interna e ricarica USB-C, e possono arrivare fino a 33 litri con le valigie Vario opzionali. Anche il topcase da 54 litri è elettrificato e include uno schienale riscaldato per il passeggero, offrendo un comfort superiore nei viaggi lunghi o in climi rigidi.

Il nuovo impianto frenante con Integral ABS Pro garantisce una frenata precisa anche in curva. In opzione, è disponibile un sistema frenante sportivo con pinze in titanio. Ma il vero passo avanti è rappresentato dal Riding Assistant, disponibile su richiesta, che include tecnologie avanzate come Active Cruise Control (ACC), Front Collision Warning (FCW), Lane Change Warning (SWW) e Rear End Collision Warning (RECW). Tutti sistemi che aumentano la sicurezza e riducono la fatica del pilota, in particolare sulle lunghe percorrenze autostradali.

La nuova R 1300 RT è dotata di faro full LED di serie, mentre il sofisticato Headlight Pro con proiettore adattivo e compensazione dell’inclinazione è disponibile come optional. Questo sistema regola automaticamente intensità e direzione della luce in base alla velocità, al carico e all’angolo di inclinazione, garantendo una visibilità perfetta in ogni situazione.

A bordo, spicca un display TFT a colori da 10,25 pollici con navigazione integrata e Connectivity Hub, che consente il collegamento di accessori smart come gilet riscaldati e smart glasses. Il vano porta smartphone è ora più grande, ventilato e dotato di ricarica USB-C.

Per gli appassionati di musica, BMW propone l’Audio System integrato o il più avanzato Audio Pro, disponibile come optional, che offre suono cristallino con profili audio personalizzati e un design esclusivo. Un vero impianto premium pensato per accompagnare ogni viaggio con la colonna sonora perfetta.

La nuova BMW R 1300 RT dimostra come una moto da turismo possa coniugare lusso, sportività, comfort e tecnologia in modo armonico. Ogni dettaglio, dall’ergonomia perfezionata al motore performante, dalle sospensioni intelligenti ai sistemi di assistenza alla guida, è stato studiato per offrire la migliore esperienza di viaggio possibile.

Il listino prezzi della nuova BMW R 1300 RT parte da 24.300 euro.