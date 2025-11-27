Nuova CLA Shooting Brake elettrica: quattro versioni e prezzi a partire da 58.068 euro

La gamma Mercedes-Benz si arricchisce con la nuova CLA Shooting Brake completamente elettrica, la prima station wagon a zero emissioni del marchio di Stoccarda. Il modello unisce l’eleganza e la sportività tipica della CLA a una maggiore versatilità e capacità di carico, offrendo una soluzione ideale per chi cerca stile, comfort e sostenibilità in un’unica vettura.

Le vendite sono ufficialmente aperte, con prezzi a partire da 58.068 euro per la versione CLA 250+ e da 63.668 euro per la CLA 350 4MATIC. Quattro sono gli allestimenti disponibili, pensati per garantire la massima libertà di scelta e consentire a ogni cliente di configurare l’auto in base alle proprie esigenze.

La nuova Shooting Brake elettrica punta sull’autonomia e sulla praticità. Con un’autonomia fino a 768 chilometri secondo il ciclo WLTP, si presenta come un’auto adatta non solo all’uso quotidiano, ma anche ai lunghi viaggi. La tecnologia di ricarica rapida è un altro punto di forza: la vettura è capace di recuperare fino a 315 chilometri di percorrenza in soli dieci minuti, rendendo le soste brevi e funzionali a qualsiasi tipo di itinerario.

Mercedes-Benz propone con questo modello una nuova concezione di station wagon elettrica, capace di fondere prestazioni e comfort con un’anima moderna e intelligente. L’abitacolo, spazioso e versatile, si adatta alle esigenze della mobilità contemporanea, offrendo ampia capacità di carico senza rinunciare al design sportivo e raffinato che contraddistingue la casa tedesca.

Con la CLA Shooting Brake elettrica, Mercedes-Benz apre un nuovo capitolo nella propria strategia di elettrificazione. Una vettura che interpreta al meglio il passaggio verso un futuro più sostenibile, senza compromessi in fatto di qualità, autonomia e piacere di guida.