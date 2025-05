Nuova Dacia Jogger: autonomia eccezionale e versatilità per la famiglia

Nel panorama delle automobili spaziose e efficienti, la Dacia Jogger si distingue come una delle soluzioni più promettenti per chi ama viaggiare in compagnia. Questo nuovo modello, progettato per affrontare lunghi viaggi, combina motorizzazioni moderne con la capacità di ospitare fino a sette passeggeri, rendendolo un’ottima scelta sia per famiglie numerose che per gruppi di amici.

Il punto forte della Dacia Jogger è senza dubbio la sua versatile gamma di motorizzazioni. In particolare, la versione benzina/GPL offre una soluzione ottimale per chi ricerca la massima autonomia. Con un pieno, infatti, si possono percorrere oltre 1000 km, una caratteristica che la rende ideale per lunghi tragitti senza il pensiero di frequenti soste per il rifornimento.

Ma le sorprese della Jogger non finiscono qui. La versione Hybrid da 140 cv assicura non solo bassi consumi, ma introduce anche una funzionalità intelligente chiamata E-Save. Questa permette di preservare il livello di carica della batteria per utilizzarlo in fasi specifiche del viaggio, aumentando l’efficienza complessiva della vettura.

Queste caratteristiche fanno della Dacia Jogger una compagna di viaggio perfetta, con l’aggiunta di un design modulare che permette di adattare lo spazio alle varie esigenze dei passeggeri. Con il nuovo modello, Dacia conferma il suo impegno a offrire veicoli che non solo rispondono alle necessità di spazio e autonomia, ma anche a quelle di economia e rispetto dell’ambiente.