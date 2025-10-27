Nuova Honda Prelude e:HEV: il ritorno di un’icona

Connect with us

Dopo 25 anni di attesa, Honda Prelude torna sulle strade europee con la sesta generazione del suo celebre coupé. La nuova Prelude e:HEV rappresenta un perfetto equilibrio tra tecnologia ibrida avanzata, design elegante e piacere di guida autentico, riaffermando la filosofia Honda della “gioia di guidare”.

Il design della nuova Prelude trae ispirazione dagli alianti, con linee armoniose, profilo basso e assetto ampio, capaci di trasmettere una sensazione di leggerezza e dinamismo. La maneggevolezza, ispirata alla leggendaria Civic Type R, è garantita da sospensioni multilink, ammortizzatori adattivi e dall’ultima evoluzione del sistema Agile Handling Assist (AHA), che assicura una risposta precisa e un controllo impeccabile anche nelle curve più impegnative.

All’interno, l’abitacolo riprende il concetto di “cabina di pilotaggio”, con una disposizione intuitiva e materiali di alta qualità. Ogni elemento è stato progettato per offrire comfort, visibilità e un senso di controllo totale, grazie anche al sistema di sicurezza e assistenza alla guida Honda SENSING, ora ulteriormente ottimizzato per supportare la guida sportiva.

Una delle principali innovazioni della Prelude è il sistema Honda S+ Shift, evoluzione del Linear Shift Control. Questa tecnologia simula i suoni, le sensazioni e i tempi di un cambio automatico sportivo, offrendo un coinvolgimento unico. In combinazione con l’Active Sound Control, il sistema sincronizza il suono del motore con i giri e la velocità per un’esperienza più naturale e appagante.

Grazie alle palette al volante, il conducente può gestire manualmente un cambio virtuale a otto marce, completo di effetto freno motore e del caratteristico “blip” automatico in scalata. Il risultato è un’esperienza di guida che coniuga la precisione di un sistema ibrido con l’emozione di una sportiva tradizionale.

Sotto il cofano, la nuova Prelude adotta l’avanzato propulsore Full Hybrid e:HEV di Honda, che combina un motore benzina 2.0 litri con due motori elettrici compatti e leggeri. Il sistema sviluppa 184 CV (135 kW), offrendo un’accelerazione fluida, una risposta pronta e un’efficienza straordinaria, frutto di oltre 25 anni di esperienza Honda nel settore ibrido.

Il conducente può scegliere tra quattro modalità di guidaComfort, GT, Sport e Individual — per adattare la risposta del motore, dello sterzo e delle sospensioni al proprio stile. In ogni configurazione, la Prelude garantisce un equilibrio perfetto tra prestazioni, comfort e consumi ridotti.

L’interno della nuova Honda Prelude è un connubio di ergonomia, eleganza e funzionalità. Il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici è completamente personalizzabile e cambia grafica in base alla modalità di guida selezionata, mentre il display centrale da 9 pollici supporta Apple CarPlay wireless e Android Auto. L’impianto audio, sviluppato in collaborazione con Bose, assicura un’esperienza sonora di alto livello.

Nonostante la silhouette sportiva, la Prelude garantisce spazio e praticità con quattro posti reali e un bagagliaio da 663 litri, accessibile tramite un ampio portellone posteriore. Gli interni possono essere scelti in due finiture bicolore esclusive — bianco-blu o nero-blu — mentre la gamma di colori esterni comprende il nuovo Moonlit White Pearl, oltre a Meteoroid Grey Metallic, Crystal Black Pearl e Racing Blue Pearl.

La sicurezza rimane una priorità assoluta per Honda. Il pacchetto Honda SENSING è stato aggiornato con sistemi di supporto alla guida ancora più reattivi e precisi. Il Cruise Control Adattivo, il Sistema di mantenimento della corsia e la Mitigazione abbandono carreggiata sono stati ricalibrati per integrarsi perfettamente con il carattere dinamico del veicolo, offrendo una guida sempre sicura e piacevole.

Hans de Jaeger, Senior Vice President di Honda Motor Europe, ha commentato: “Il ritorno della Honda Prelude segna un momento speciale per il marchio. Questo nome è sempre stato sinonimo di innovazione e ingegneria d’eccellenza. Con il suo design elegante, il nuovo Honda S+ Shift e il propulsore Full Hybrid e:HEV, la Prelude promette di rendere ogni viaggio un’esperienza indimenticabile.”

